رئيس وزراء مملكة إسبانيا يصل إلى جدة

وكان في استقبال دولته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي: الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، وصاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز بن عياف آل مقرن سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم "وزير مرافق"، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.