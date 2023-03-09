المملكة تستضيف مؤتمر "مستقبل منظمات التربية والثقافة والعلوم" الدورتين القادمتين

استضافت المملكة العربية السعودية مؤتمر (مستقبل منظمات التربية والثقافة والعلوم – معاً نحو التغيير في القرن الـ 21) بتنظيم مشترك بين المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) واللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم، واختتمت أعماله اليوم، بمشاركة أكثر من 100 منظمة إقليمية ودولية من مختلف قارات العالم؛ بهدف تعزيز التعاون وتحقيق التكامل.
وبحث المشاركون في المؤتمر - الذي يُعد المؤتمر الدولي الأول الذي يجمع المنظمات الدولية المسؤولة عن مجالات التربية والثقافة والعلوم - تاريخ منظمات التربية والثقافة والعلوم، الذي يمتد لأكثر من 50 عاماً، ومناقشة تعزيز الفرص والممكنات لتعظيم الأثر من التعاون المشترك، وتجاوز ما يواجهه هذا القرن من تحديات ثقافية وتعليمية واجتماعية واقتصادية تفرض رسم مستقبل جديد لها، لا يتعارض مع خططها الاستراتيجية المستقبلية، وإنما يحقق التعاون بينها، واستثمار المبادرات لتحقيق الفائدة العظمى للمنظمات الوطنية لكل دولة وعلى الصعيد الدولي، وما سينعكس منها على الشعوب والأجيال القادمة، بالإضافة إلى تمكين الكفاءات البشرية، وتنمية الموارد المتاحة، وتحسين كفاءة الإنفاق في البرامج والمشاريع؛ بما يؤدي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الوجه الأمثل، ومواكبة التطورات المتعلقة بالقطاعات الثقافية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية.
وصدر بيان ختامي إيماناً بأهمية المؤتمر، وأن يكون قاعدة أساسية ورائدة تهدف إلى استمرار تحقيق التكامل، وتعظيم الأثر الإيجابي الذي تحقق من خلال عقد هذا المؤتمر، حيث كشف البيان عن إعلان مبادرة المملكة العربية السعودية باستضافة هذا المؤتمر في المملكة لدورتين قادمتين في 2025 و2027م؛ ليكون هذا المؤتمر محطة مستدامة لالتقاء الخبرات، وتكوين الشراكات الإيجابية بين هذه المنظمات، والتخطيط للمستقبل.
وجاء في البيان الختامي: أن المملكة العربية السعودية تبنّت طلب المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، ممثلة باللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم في استضافة المؤتمر لهذا العام ( 2023م)؛ استشرافاَ منها لأهمية تكاتف الجهود بين المنظمات الدولية العاملة في التربية والثقافة والعلوم، ولما لديها من مكانة على مختلف الأصعدة، ودورها في تبني المواقف والمبادرات الفاعلة دولياً، بالإضافة إلى ما تحظى به من إرث ثقافي وحضاري منذ مئات السنين، وتواصلها مع العالم، وبناء جسور من الشراكة الحضارية والثقافية.
واتفقت المنظمات المشاركة على استمرار الزخم الإيجابي للمؤتمر طول السنوات القادمة بالاتفاق على التعاون والتكامل لتحقيق تطلعات الدول الأعضاء، واستمرار الحوار مفتوحاً طوال العام لتبادل الأفكار وتطوير المشروعات، وإشراك المنظمات والجهات المتنوعة من مختلف القطاعات التي يمكن أن تسهم في صناعة مستقبل جديد لمنظمات التربية والثقافة والعلوم.
كما ثمّن المشاركون الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله-، وحرصهما على تعزيز الجهود في مجالات التربية والثقافة والعلوم.
وأعرب المشاركون عن تطلعاتهم لأن تحقق هذه الجهود نتائجها المرجوة، وأن يكون هذا الإعلان خارطة طريق لمستقبل التعاون والشراكة بين منظمات التربية والثقافة والعلوم، مثمّنين الجهود المقدمة من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) واللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم لتنظيم واستضافة هذا المؤتمر.