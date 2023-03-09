المملكة تستضيف مؤتمر "مستقبل منظمات التربية والثقافة والعلوم" الدورتين القادمتين

وبحث المشاركون في المؤتمر - الذي يُعد المؤتمر الدولي الأول الذي يجمع المنظمات الدولية المسؤولة عن مجالات التربية والثقافة والعلوم - تاريخ منظمات التربية والثقافة والعلوم، الذي يمتد لأكثر من 50 عاماً، ومناقشة تعزيز الفرص والممكنات لتعظيم الأثر من التعاون المشترك، وتجاوز ما يواجهه هذا القرن من تحديات ثقافية وتعليمية واجتماعية واقتصادية تفرض رسم مستقبل جديد لها، لا يتعارض مع خططها الاستراتيجية المستقبلية، وإنما يحقق التعاون بينها، واستثمار المبادرات لتحقيق الفائدة العظمى للمنظمات الوطنية لكل دولة وعلى الصعيد الدولي، وما سينعكس منها على الشعوب والأجيال القادمة، بالإضافة إلى تمكين الكفاءات البشرية، وتنمية الموارد المتاحة، وتحسين كفاءة الإنفاق في البرامج والمشاريع؛ بما يؤدي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الوجه الأمثل، ومواكبة التطورات المتعلقة بالقطاعات الثقافية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية.