"ملكية العلا" تُنظِّم معرض "العلا: واحة العجائب في الجزيرة العربية" في بكين

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا افتتاح معرض "العلا: واحة العجائب في الجزيرة العربية" في نسخته الثانية، وذلك في العاصمة الصينية بكين، خلال الفترة من 5 يناير 2024 إلىى 24 مارس 2024، ويستعرض تاريخ العلا وإرثها الثقافي.
وسيفتتح المعرض أبوابه في متحف القصر بـ"المدينة المحرمة"، المصنفة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو في بكين، ويحوي عددًا من الأجنحة والمعروضات والقطع الأثرية والتراثية التي تحويها المواقع التاريخية في العلا، وكذلك عدد من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تحقيقها رؤية العلا المتماشية مع رؤية السعودية 2030.
وقال الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، إن افتتاح "معرض العلا: واحة العجائب في الجزيرة العربية" في جمهورية الصين الشعبية يعكس عمق الشراكة الثقافية والتواصل بين الشعبين الصديقين، مؤكدًا أن تنظيم المعرض في نسخته الثانية هو التزام بمشاركة إرث العلا مع العالم، وسيتيح أيضًا للزوار تجربة ثقافية تاريخية من قلب العلا مع العالم.
وتشمل محتويات المعرض، الذي ينعقد بعد نجاح النسخة الأولى في العاصمة الفرنسية باريس عام 2019، العديد من القطع الأثرية، ومجموعة من التماثيل النادرة والمصنوعات الفخارية والنقوش، إضافة للأفلام الوثائقية.. كذلك يستعرض الرؤية التصميمية لمخطط "رحلة عبر الزمن"، مع استعراض المواقع التاريخية في: دادان، ومدينة الحجر الأثرية، وقرح، والبلدة القديمة.
ويكشف كل موقع عن جوانب فريدة من تاريخ العلا الغني، ويضم معالم بارزة، مثل تماثيل دادان التي كانت موطنًا للمملكتين الدادانية واللحيانية، وأفلامًا تعرض المقابر المنحوتة في الجبال الحجرية في الحجر، وبعض المستكشفات الأثرية البرونزية من الموقع، الذي يعد المدينة الجنوبية الرئيسية للمملكة النبطية، وأول موقع مسجل في قائمة التراث العالمي لليونسكو في السعودية.
وكانت السعودية قد حصلت مؤخرًا على تصنيف الوجهة المعتمدة من قِبل الصين في سبتمبر الماضي؛ ما يسهم في توفير معايير السفر للزوار الصينيين، ويضع أساسًا قويًّا لمزيد من الزوار لاستكشاف العلا، التي تعد واحدة من أكثر الوجهات المثيرة في العالم.
وسيفتتح معرض "العلا: واحة العجائب في الجزيرة العربية" مجانًا للجمهور ابتداء من 5 يناير في متحف القصر في بكين.
ولمعرفة المزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لمتحف القصر .