المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة يشارك في معرض سوق السفر العربي بمدينة دبي

شارك المكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الباحة بمعرض سوق السفر العربي 2024 (ATM) في نسخته الـ 31 الذي اختتمت فعالياته مؤخراً بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.
وأوضح الدكتور خالد الحمودي نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط الحضري بالمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الباحة أن المكتب من خلال مشاركته بالمعرض يلقي الضوء على جهود إدارة التخطيط العمراني وذلك من خلال عمله على إعداد الدراسات التخطيطية الشاملة لتطوير المنطقة ومحافظاتها وتحديد توجهات التنمية السياحية وتعزيزها تماشياً مع توجيهات القيادة الحكيمة لتطوير المناطق وامتداداً لرؤية المملكة 2030 وبالمواءمة مع الإستراتيجيات الوطنية لمنظومة السياحة بالمملكة.
وأفاد بأن تدشين أمير المنطقة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز "حفظه الله" رئيس اللجنة الإشرافية للمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الباحة لبدء أعمال مشروع المخطط الإقليمي والمخططات المحلية لمحافظات المنطقة يعد أبرز توجهات المكتب لتخطيط المنطقة ووضع الرؤى لملامح مستقبلها المشرق لضمان تنمية حضرية طموحة مستدامه.
كما سيعزز المشروع من الميز النسبية والهوية المحلية التي تتمتع بها المنطقة ضمن منظومة عمل متكاملة تشمل إشراك مختلف القطاعات الحكومية والشركاء لتحقيق تنمية متكاملة تضمن جودة الحياة.
كما تجدر الإشارة أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع والتي شملت على دراسة وتحليل الوضع الراهن للمنطقة والاطلاع على أبرز التجارب المحلية والعالمية والمقارنات المعيارية في التخطيط الإقليمي وجار استكمال المشروع كما هو مخطط له.
كما أوضح الدكتور الحمودي بأن المكتب الإستراتيجي يستعين بنخبة من المخططين الحضريين وبيوت الخبرة لدعم التخطيط الحضري بالمنطقة وتمكين إدارة التخطيط الحضري من خلال برامج التدريب المستمر وحضور المؤتمرات والندوات والبرامج ذات العلاقة والمشاركة في ورش العمل مع الشركاء وأصحاب المصلحة.
تجدر الإشارة إلى أن إدارة التخطيط الحضري قامت بتحليل المواقع والوجهات السياحية للمنطقة بالتنسيق والمواءمة مع إستراتيجية منظومة السياحة وخططها، كما تم العمل على وضع خطة للمكاسب السريعة ذات الأثر لرفع الخدمات السياحية والتي شملت تحليل 15 موقعاً مستهدفاً من وزارة السياحة. من جهة أخرى، يقوم المكتب الإستراتيجي بمتابعة المشاريع التنموية بالمنطقة من خلال إنشاء منصة تفاعلية لحصر وتحديث وعرض بيانات المشاريع التنموية بالمنطقة ومتابعة مؤشرات أدائها ومراحل تنفيذها بمتابعة وإشراف مباشر من أمير المنطقة.
وفي الختام، أكد الدكتور خالد الحمودي أن مشاركة المكتب الإستراتيجي في معرض سوق السفر العربي 2024 (ATM) تأتي ضمن توجهات المكتب للاطلاع على أحدث الخطط والمشاريع السياحية وتعزيز الشراكة مع الجهات المشاركة حيث يعد المعرض فرصة لعقد اللقاءات وتبادل الخبرات في مجال التنمية السياحية.
من جهة أخرى، يعد المعرض فرصة لتسليط الضوء على مقومات المنطقة الطبيعية وإبراز تراثها العمراني وتاريخها الثقافي حيث تمتلك الباحة إمكانيات واعدة في مجال السياحة الريفية والتأهيلية. كما تحتضن المنطقة العديد من القرى والمواقع التراثية والثقافية والقصور التاريخية التي تعكس القيم الثقافية والحضارية التي تظهر هوية المنطقة الفريدة.