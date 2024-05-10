المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة يشارك في معرض سوق السفر العربي بمدينة دبي

تجدر الإشارة إلى أن إدارة التخطيط الحضري قامت بتحليل المواقع والوجهات السياحية للمنطقة بالتنسيق والمواءمة مع إستراتيجية منظومة السياحة وخططها، كما تم العمل على وضع خطة للمكاسب السريعة ذات الأثر لرفع الخدمات السياحية والتي شملت تحليل 15 موقعاً مستهدفاً من وزارة السياحة. من جهة أخرى، يقوم المكتب الإستراتيجي بمتابعة المشاريع التنموية بالمنطقة من خلال إنشاء منصة تفاعلية لحصر وتحديث وعرض بيانات المشاريع التنموية بالمنطقة ومتابعة مؤشرات أدائها ومراحل تنفيذها بمتابعة وإشراف مباشر من أمير المنطقة.