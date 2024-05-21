مجموعة بدر الحبيب تطرح صناعية العروبة و"بلك" سكنيًّا وتجاريًّا بحي الرحمانية في مدينة الرياض بمزاد ركاز

تعلن مجموعة بدر الحبيب للاستثمار العقــاري تحت إشراف مركز الإسنـــاد والتصفية «إنفاذ»، وبقرار من محكمة التنفيذ، وحكـم من مـحكمــة الأحوال الشخصية، إقامة مزاد "ركــــــاز" هجيــن يـــــوم 05/ 06/ 2024م حضوريًّا الساعــة الـ04:00 عصـــرًا في قاعـة عبيــة نـجــــد بمدينــــة الرياض، وإلكترونيًّا عبـــر منصـــة السعوديــــة للمـزادات من الساعة الـ04:00 عصرًا.

ويطرح المزاد 3 فرص عقارية في مواقع استثنائيــة في أهـم الأحيـاء المميزة بمدينة الرياض.

العقار الأول: صناعية العروبة بمساحة 73.950 متـرًا مربــعًا.

العقار الثاني: رأس بلك سكني تجاري بمساحة 10.269.43 متر مربع.

العقار الثالث: رأس بلك سكنـي تـجاري بمساحــة 10.144.8 متـر مربــع.

وتقع العقارات على أهم الطرق الـحيوية كطريق العروبة، وشارع الأمير سلطان بن سلمان، وتتميز بقربها من أبرز المشاريـع والـخدمـــــات النوعية بالرياض كحديقة العروبة وطريق الملك فهد وبرج المملكة وجامعـة الملك سعود؛ وهو ما يجعلها وجهة استراتيجية واستثنائية.

ويعتبـر المـزاد فرصــة للباحثيـــن عن الفرص الاستثمارية الواعدة.. كمـا ترحـب مـجموعة بدر الحبيب للاستثمار العقاري بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على 0500764454 – 0535058558 - 0555820287