وزارة البلديات والإسكان تطلق أعمال تحديث ومواءمة النطاقات الإشرافية البلدية

وشهدت الورشة مشاركة أكثر من ستين ممثلًا من الأمانات والبلديات إلى جانب عدد من الخبراء الدوليين، وناقش المشاركون التحديات المتعلقة بالنطاقات الإشرافية، وخرجوا بمسارات عملية لمعالجتها، كما استُعْرِضَت تجربة أمانة منطقة الباحة التي استكملت عملية تحديث ومواءمة النطاقات الإشرافية، إذ قدمت الأمانة عرضًا لتجربتها في تعزيز المواءمة وتحسين الأداء؛ مما أتاح للمشاركين الاطلاع على نموذج ناجح قابل للتوسع والتطبيق في مناطق أخرى.