احذر العقوبة.."الموارد البشرية" تكشف "آلية استعادة أموال الضمان من غير مستحقيها"

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر حسابها التوعوي "الضمان الاجتماعي والتمكين"، آلية استعادة أموال الضمان الاجتماعي المصروفة لغير مستحقيها.
وبينت الوزارة أنه يجب على كل من حصل على معاش الضمان الاجتماعي بغير وجه حق إعادة تلك المبالغ ومن ذلك: "ذوو المتوفى مستفيد الضمان الاجتماعي الذي لم يتم إبلاغ الوزارة بوفاته"، و"من يدخل بيانات خاطئة أثناء التسجيل".
وعن آلية استعادة المعاش، قالت "تحويل المعاش غير المستحق إلى حساب المعاشات الضمانية عبر مصرف الراجحي رقم (SA608000050060801950008)، أو مراسلة الوزارة على البريد الإلكتروني الخاص بإعادة الأموال غير المستحقة وإرفاق إيصال التحويل (DAMAN-FO@HRSD.GOV.SA)
وكشفت أن عقوبة استلام المعاش بغير استحقاق تنص على أنه "يعاقب بغرامة لا تزيد عن 10 آلاف ريال أو بالسجن لمدة سنة أو بهما معاً كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق"، كما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (20) من نظام الضمان الاجتماعي.