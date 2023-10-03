احذر العقوبة.."الموارد البشرية" تكشف "آلية استعادة أموال الضمان من غير مستحقيها"

وكشفت أن عقوبة استلام المعاش بغير استحقاق تنص على أنه "يعاقب بغرامة لا تزيد عن 10 آلاف ريال أو بالسجن لمدة سنة أو بهما معاً كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق"، كما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (20) من نظام الضمان الاجتماعي.