جامعة حائل تُعلن نتائج القبول السنوي لخريجي وخريجات الثانوية

أعلنت جامعة حائل نتائج القبول السنوي لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية العامة في مرحلتَي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1445هـ، وذلك من خلال بوابة القبول الإلكترونية، بعد إجراء الفرز الإلكتروني وفق معايير القبول وعدد المقاعد وترتيب الرغبات.
وشهد أمس إشعار المقبولين بنتيجة القبول من خلال الرسائل النصية على رقم الهاتف المحمول للمتقدّم المدوّن في البيانات الأساسية.
وأكّدت الجامعة، من خلال إنفوجرافيك نشرته، أنه على الطلبة المقبولين ضرورة الدخول على حساباتهم بعد إعلان نتائج القبول عن طريق الدخول إلى بوابة القبول الإلكترونية بموقع الجامعة لتأكيد القبول خلال الفترة المحددة، وفي حال عدم تأكيد المتقدم للقبول سوف يتم استبعاده ويعد قبوله ملغى، وسيكون آخر موعد لتأكيد القبول يوم الأحد 12 المحرم 1445هـ الموافق (30 يوليو 2023).
وهنّأت الجامعة، ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، جميع الطلبة المرشحين للقبول في مرحلتَي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1445هـ.. ودعت المتقدمين إلى الاطلاع على النتائج وتأكيد قبولهم من خلال الرابط التالي: admission.uoh.edu.sa/Login.aspx
تجدر الإشارة إلى أن الجامعة هذا العام لم تُعلن أقل نسبة قبول في تخصّصاتها عبر حسابها على تويتر، خلافاً للأعوام الماضية، وعرضتها من خلال منصة القبول عند دخول الطالب المتقدّم لحسابه، بحيث يظهر أمام كل رغبة اختارها الطالب أقل نسبة قبول حتى الوصول إلى الرغبة التي تم ترشيحه عليها بناءً على نسبته الموزونة.