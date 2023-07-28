جامعة حائل تُعلن نتائج القبول السنوي لخريجي وخريجات الثانوية

وأكّدت الجامعة، من خلال إنفوجرافيك نشرته، أنه على الطلبة المقبولين ضرورة الدخول على حساباتهم بعد إعلان نتائج القبول عن طريق الدخول إلى بوابة القبول الإلكترونية بموقع الجامعة لتأكيد القبول خلال الفترة المحددة، وفي حال عدم تأكيد المتقدم للقبول سوف يتم استبعاده ويعد قبوله ملغى، وسيكون آخر موعد لتأكيد القبول يوم الأحد 12 المحرم 1445هـ الموافق (30 يوليو 2023).