تستهوي الشباب والصغار.. لقطات من عسير ترصد الإقبال الرمضاني على "البادل"

وأضاف: "تكمن الاختلافات الرئيسية في أن ملعب البادل به جدران زجاجية، ويمكن لعب الكرات عليها كما في لعبة الاسكواش، ويجب أن يكون ارتفاع الكرة عند مستوى الخصر أو أقل منه؛ موضحًا أن لعبة "البادل" رياضة آمنة للغاية تندر فيها الإصابات في حال الاستعداد للعب والقيام بالإحماء وممارسة الرياضة بانتظام".