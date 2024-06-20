300 مليونير ينتقلون إلى السعودية حتى نهاية العام الجاري

توقعت دراسة حديثة توجهَ حوالى 300 مليونير، نحو السعودية، بنهاية العام الجاري؛ حيث تستمر المملكة في جذب أفراد ذوي الثروات العالية.
وأظهرت الدراسة أن العاصمة السعودية (الرياض) ومحافظة جدة، أصبحتا شديدتيْ الشعبية بين المليونيريين المهاجرين؛ خاصةً من شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وتتوقع الدراسة أيضًا أن ينتقل حوالى 128.000 مليونير حول العالم هذا العام، متجاوزين الرقم القياسي السابق البالغ 120.000 في عام 2023.
ووفقًا للدراسة، ستشهد الصين خروج 15.200 مليونير، وتليها المملكة المتحدة بـ9.500 مليونير يتوجهون إلى دول أخرى.