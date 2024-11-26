"الخريف" يبحث تعزيز التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين مع تونس وطاجيكستان

ويُعدّ مؤتمر الاستثمار العالمي الذي عُقد اللقاءان على هامشه؛ منصة حوار عالمية تجمع نخبة من القادة وكبار المستثمرين من مختلف أنحاء العالم؛ لمناقشة اتجاهات وفرص الاستثمار العالمية، وتحفيز الاستثمار في عدد من القطاعات المحلية والعالمية، كما يسلط المؤتمر الضوء على ما تشهده المملكة من تحول اقتصادي تاريخي غير مسبوق في ظل رؤية المملكة 2030 ومشاريعها الطموحة، التي تعزِّز مكانة المملكة كوجهة عالمية للاستثمار.