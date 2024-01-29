العام الماضي.. "إسعاف وطوارئ إرادة الرياض" يستقبل أكثر من 40 ألف حالة

يُذكر أن قسم الإسعاف والطوارئ يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، ولا حاجة عند مراجعة القسم إلى موعد أو إحضار تحويل أو أمر علاج؛ بل يتم استقبال المرضى مباشرة، ويلزم إحضار الأوراق الثبوتية (الهوية الوطنية للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون، أو الإقامة للوافدين)؛ مبينًا أن العلاج مجاني للمواطنين ومن لديهم أهلية العلاج، كما يوفر المجمع علاجًا بأجر لمن ليس لهم أهلية علاج، ويتم قبول التأمين الصحي، ويشدد المجمع على السرية عند تقديم العلاج حماية لخصوصية المرضى.