العام الماضي.. "إسعاف وطوارئ إرادة الرياض" يستقبل أكثر من 40 ألف حالة

بلغ عدد الحالات التي استقبلها قسم الإسعاف والطوارئ بمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض خلال العام الماضي، أكثر من 40 ألف حالة، بينها حالات تَكرر حضورها للقسم أكثر من مرة.
وفي التفاصيل؛ فقد بلغ عدد حالات الإدمان التي استقبلها القسم (21880) حالة، يمثلون 54% من إجمالي عدد الحالات المستفيدة من الخدمات المقدمة فيه، وكان عدد الذكور من هذه الحالات (21144) حالة، بينهم (5390) مريض إدمان حضروا للطوارئ لأول مرة؛ فيما كان عدد الإناث (736) حالة، بينهن (259) مريضة إدمان حضرن لأول مرة في القسم.
وبلغ عدد الحالات التي تعاني من اضطرابات وأمراض نفسية (18419) حالة، يمثلون 46% من إجمالي المستفيدين؛ كان عدد الذكور منهم (10697) حالة، بينهم (2086) مريضًا نفسيًّا جديدًا؛ فيما كان عدد الإناث (7722) حالة، بينهن (2200) مريضة استقبلهن القسم لأول مرة.
يُذكر أن قسم الإسعاف والطوارئ يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، ولا حاجة عند مراجعة القسم إلى موعد أو إحضار تحويل أو أمر علاج؛ بل يتم استقبال المرضى مباشرة، ويلزم إحضار الأوراق الثبوتية (الهوية الوطنية للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون، أو الإقامة للوافدين)؛ مبينًا أن العلاج مجاني للمواطنين ومن لديهم أهلية العلاج، كما يوفر المجمع علاجًا بأجر لمن ليس لهم أهلية علاج، ويتم قبول التأمين الصحي، ويشدد المجمع على السرية عند تقديم العلاج حماية لخصوصية المرضى.