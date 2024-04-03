"مشدودةٌ إلى عنقه".. وصفٌ ربّاني يصف التوازن في الإنفاق "لا إفراط ولا تفريط".. تَدبُّرات قرآنية

تناول ضيف الحلقة قول "خير الأمور الوسط"، وأشار إلى أنه من الأمثال الكامنة التي دلت عليها بعض الآيات القرآنية، حيث قال تعالى: "وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَاماً". وعلّق قائلاً: في هذه الآية وصف لعباد الرحمن من أهل الخير والإيمان؛ الذين قاموا بالتوازن بلا إفراط ولا تفريط فقاموا بالواجبات والمستحبات في النفقة، ولم يقعوا في البخل والتعدي.