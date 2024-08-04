مستهدفات "تحول القطاع الصحي".. انخفاض في معدلات إصابات ووفيات الحوادث المرورية

كرّس برنامجُ تحول القطاع الصحي مستهدفاتِه نحو تعزيز السلامة على الطرقات؛ حفاظًا على الأرواح؛ من خلال العمل على خفض معدلات الإصابات والوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية.
ووفق مؤشرات صون الحياة التي تضمّنها التقرير السنوي للبرنامج 2023: انخفضت وفيات حوادث الطرق بالمملكة من عام 2016 بنسبة 54%، وانخفاض الإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية منذ 2016 بنسبة 4%، ومن الإسهامات المبذولة في حفظ السلامة على الطريق، وضع الحواجز الواقية المعدنية والخرسانية لأكثر من 60 كيلومتراً، وتركيب أكثر من 400 لوحة تحذيرية وإرشادية وتنظيمية، ووضع أكثر من 100 تقاطع لإنارة الطرق بالطاقة الشمسية، كذلك تنفيذ أكثر من 40 ألف وحدة من العلامات الأرضية لتركيب عيون القطط، ووضع علامات الطرق العاكسة على امتداد ما يزيد على 100 كيلومتر.
ويشير التقرير إلى تتويج جهود التحول الصحي في تعزيز السلامة المرورية، بإشادة منظمة الصحة العالمية بانخفاض أعداد وفيات الحوادث المرورية خلال 5 سنوات؛ حيث كرست منظومة اللجنة الوزارية للسلامة المرورية ولجان السلامة المرورية في إمارات المناطق بالتكامل مع الجهات المعنية، جهودها في سبيل تحقيق خفض ملموس في الحوادث المرورية الجسيمة من خلال تنفيذ التحسينات الهندسية على مختلف الطرق وتزويدها بمتطلبات السلامة، وتعزيز الرقابة وتفعيل الضبط المروري بواسطة أحدث التقنيات والحملات الممنهجة، بجانب استحداث مراكز طبية مختصة للتعامل مع إصابة الحوادث المرورية، وتفعيل خدمات الإسعاف الجوي وتحديد المناطق التي تحتاج إلى تركيز إضافي.
يذكر أن منجزات برنامج تحول القطاع الصحي الواردة في تقريره السنوي لعام 2023م، تأتي استكمالًا لمسيرة تحقق غايات رؤية المملكة 2030 في أن ينعم الإنسان على أرضها بحياة عامرة وصحية.