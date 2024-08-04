مستهدفات "تحول القطاع الصحي".. انخفاض في معدلات إصابات ووفيات الحوادث المرورية

ووفق مؤشرات صون الحياة التي تضمّنها التقرير السنوي للبرنامج 2023: انخفضت وفيات حوادث الطرق بالمملكة من عام 2016 بنسبة 54%، وانخفاض الإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية منذ 2016 بنسبة 4%، ومن الإسهامات المبذولة في حفظ السلامة على الطريق، وضع الحواجز الواقية المعدنية والخرسانية لأكثر من 60 كيلومتراً، وتركيب أكثر من 400 لوحة تحذيرية وإرشادية وتنظيمية، ووضع أكثر من 100 تقاطع لإنارة الطرق بالطاقة الشمسية، كذلك تنفيذ أكثر من 40 ألف وحدة من العلامات الأرضية لتركيب عيون القطط، ووضع علامات الطرق العاكسة على امتداد ما يزيد على 100 كيلومتر.