الاتحاد الدولي للاتصالات يختار السعودية لاستضافة الندوة العالمية لمنظمي "GSR" لعام 2025م

وتعد الندوة، منذ انطلاقتها قبل أكثر من 20 عامًا، حدثًا عالميًا يستهدف متخذي القرار وصانعي السياسات والتنظيمات حول العالم، ويُقام بشكل سنوي بتنظيم من الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، حيث يجمع الحدث عددًا من الوزراء ورؤساء الهيئات الوطنية المنظمة لقطاع الاتصالات والتقنية وكذلك قادة القطاع الخاص العاملين في المجال الرقمي من أكثر من 193 دولة، ويناقش أبرز التحديات والحلول لمسائل السياسات والتنظيمات الرقمية على المستوى الدولي.