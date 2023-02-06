خبراء ينصحون بالذهب كخيار آمن في الاستثمار والادخار

دعا خبراء وخبيرات في مجال الذهب والمجوهرات والعلامات التجارية، إلى التوجه للذهب كخيار آمن في الاستثمار والادخار في ظل التضخم الذي يضرب العالم.
وقالوا خلال ورش العمل التي عُقدت في النسخة الثالثة لمعرض ومسابقة "وطن من ذهب" 2023، الذي اختتم فعالياته بجدة، اليوم الاثنين: إن سوق الذهب يشهد تقلبات في السوق، لكنه في الغالب يرتفع عامًا عن آخر.
وحث خبير المجوهرات أحمد سالم العماري، السعوديات إلى الاتجاه للذهب بوصفه خيارًا أصيلًا لا يصدأ أبدًا، مقدمًا في محاضرته بعنوان "الادخار في عالم الذهب والسبائك" نبذة عامة عن السبائك، باعتبارها الأفضل في ادخار الذهب، وكيفية الحصول عليها.
وأشار إلى أنهم متخصصون في الذهب الصافي عيار 24، وينصحون الناس به في الادخار والاستثمار، قائلًا: "إن أسعار الذهب دائمًا في تفاوت ولكنها متجهة دائمًا للزيادة في ظل التضخم الذي يشهده العالم، فاليوم ننصح جميع المستثمرين والمستثمرات بشراء السبائك قدر المستطاع".
وأضاف "العماري": "لقد صنعنا سبائك ذهب تبدأ من جرام واحد وأكثر لذلك يمكن الشراء بمبالغ بسيطة، وتختلف أسعار السبائك باختلاف المصانع، وتتميز السبائك بأنها مغلفة بشكل خاص، بحيث لا تقلد ولا تزور وعند فتح الغلاف ينتهي دوره، لذلك ينصح بالشراء من الأماكن المخصصة في بيع السبائك والذهب.. ولا يفكر أي شخص بالبيع إلا عند الحاجة.. فالذهب خيار آمن في كل الأوقات".
وسلطت رائدة الأعمال حنان عطار، في محاضرتها "فنون صناعة المجوهرات" الضوء على تصميم المعدن النفيس، وتطعيم الذهب بالألماس والأحجار الكريمة، وروح المصمم وأهمية الابتكار في وجود التقنيات الحديثة المستخدمة في تصنيع المجوهرات وكيفية تأسيس علامة تجارية "براند" جديد للطامحين والطامحات من عشق الذهب في السعودية.
وردّ خبير الذهب والمجوهرات أحمد بن محسن، في حديث له بعنوان "دردشة ذهبية" على سؤال عن: هل يستهوي الاستثمار في الذهب السعوديين؟، وأهمية الفواتير لحفظ حقوق المشتري، مؤكدًا أهمية الذهب وتكاليف صناعته ومشغولات الذهب المختلفة والأشياء التي تضاف إليه عند البيع.
وشدد "ابن محسن"على ضرورة تثقيف المجتمع حول الادخار في الذهب كخيار آمن خلال الفترة الحالية، ونوعيات الذهب وعياراته، لاسيما أنه يعد من الأصول والادخارات العتيقة التي لا يغيرها الزمن بل تزداد توهجًا.
وكشفت مصممة المجوهرات المدربة المعروفة عفت باحمدين، للمتخصصين، كيفية تصميم وتلوين حجر اللؤلؤ بتقنية الـRendering ورسم التصميمات وترجمة الفكرة على ورقة بالمقاييس والمعايير الصحيحة، وسط تفاعل كبير من الحضور مع الورشة.
فيما استعرض عضو هيئة التدريس في قسم إدارة الإعلان بجامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور شادي عبدالفتاح العمري، في محاضرة بعنوان "أهمية العلامة التجارية للمصوغات الذهبية والمجوهرات" عن أهمية العلامة التجارية لكل الطامحين في مجال الذهب والمجوهرات.
وقال "العمري": "مثلما يحتاج رائد العمل أو المستثمر إلى العلامة التجارية فإنه يحتاج إلى الإعلان، بوصفه أحد أهم الطرق لجذب أكبر شريحة من المشترين بسوق الذهب والمجوهرات".
كما شرح بداية الطريق لكل راغب في هذا المجال بطريقة احترافية تحقق له النجاح، مركزًا على كيفية تصميم الإعلان القوي والفعال والمبهر.