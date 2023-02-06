خبراء ينصحون بالذهب كخيار آمن في الاستثمار والادخار

وأضاف "العماري": "لقد صنعنا سبائك ذهب تبدأ من جرام واحد وأكثر لذلك يمكن الشراء بمبالغ بسيطة، وتختلف أسعار السبائك باختلاف المصانع، وتتميز السبائك بأنها مغلفة بشكل خاص، بحيث لا تقلد ولا تزور وعند فتح الغلاف ينتهي دوره، لذلك ينصح بالشراء من الأماكن المخصصة في بيع السبائك والذهب.. ولا يفكر أي شخص بالبيع إلا عند الحاجة.. فالذهب خيار آمن في كل الأوقات".