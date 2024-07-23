ورشة تعريفية لمنظمات القطاع غير الربحي حول جباية الأنعام

نظّم المركزُ الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ورشةً تعريفية مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أمس، حول جباية الأنعام ولجان الخرص والحبوب والثمار.
وتطرّقت الورشة إلى تعريف منظمات القطاع غير الربحي على آلية العمل التي تجري من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.
ويأتي هذا التنظيم والتنسيق إيمانًا من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بضرورة تحقيق دوره في تكامل الجهود الحكومية لتنظيم القطاع غير الربحي وتفعيل أدواره التنموية، وتوعية منظمات القطاع غير الربحي بما يُحقّق ذلك التكامل للعمل وفق منظومة وطنية ساعية لتحقيق أهداف الوطن وتطلعاته.
يذكر أن عدد منظمات القطاع غير الربحي بلغ 5 آلاف منظمة حتى الآن، موزّعة على جميع مناطق المملكة، وتؤدّي أدوارًا كثيرة ومتنوّعة في 120 اختصاصًا دقيقًا، في سبيل تفعيل دورها التنموي.