ورشة تعريفية لمنظمات القطاع غير الربحي حول جباية الأنعام

يذكر أن عدد منظمات القطاع غير الربحي بلغ 5 آلاف منظمة حتى الآن، موزّعة على جميع مناطق المملكة، وتؤدّي أدوارًا كثيرة ومتنوّعة في 120 اختصاصًا دقيقًا، في سبيل تفعيل دورها التنموي.