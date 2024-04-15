"الإحصاء": ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة 3.8% خلال مارس 2024

ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة ارتفاعًا بنسبة 3.8% خلال مارس 2024 مقارنةً بنظيره من عام 2023.
ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 25.2%، وكذلك ارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 12%، في ظل انخفاض أسعار كل من باب الخامات والمعادن بنسبة 2.2%، وأسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 0.6%.
تفصيلًا، فقد أظهرت الهيئة العامة للإحصاء من خلال تقريرها الشهري، وفقًا لرصد "سبق" لمؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة، أن أسعار الخامات والمعادن بنسبة 2.2% نتيجة الانخفاض أسعار الأحجار والرمل بنسبة 2.2%، كما سجلت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات انخفاضًا بنسبة 0.6%؛ نتيجة انخفاض أسعار معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات بنسبة 6.5%، وكذلك أسعار آلات المكاتب والمحاسبة والحاسب الإلكتروني بنسبة 2.8%.
ووفقًا للتقرير، سجل باب السلع الأخرى القابلة للنقل ارتفاعًا في أسعاره بنسبة 9.2% مقارنةً بشهر مارس 2023م، ويعود هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 25.2% وارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 12.0%.
وشهدت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاعًا بنسبة 2.4%، وأرجع التقرير الارتفاع إلى زيادة أسعار الجلود والمنتجات الجلدية والأحذية بنسبة 10.0%، وأسعار منتجات طواحين الحبوب والنشاء والمنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 4.9%، وكذلك سجل باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك ارتفاعًا بنسبة 0.2% نتيجة لارتفاع أسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 2.1%.
وسجلت أسعار الخامات والمعادن انخفاضًا نتيجة لانخفاض أسعار الأحجار والرمل بنسبة 2.2%، فيما سجلت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات انخفاضًا بنسبة 0.6%، نتيجة لانخفاض أسعار معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات بنسبة 5.5%، وكذلك أسعار آلات المكاتب والمحاسبة والحاسب الإلكتروني بنسبة 2.8%.
وارتفع مؤشر أسعار الجملة على أساس شهري بنسبة 0.4% لشهر مارس 2024م مقارنة بشهر فبراير 2024م؛ وذلك نظرًا لارتفاع أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة 0.6% نتيجة لارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 4.5%.
كما ارتفعت أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 0.4%؛ نتيجة لارتفاع أسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 1.2%، وارتفاع أسعار منتجات الزراعة بنسبة 0.2%.
وسجلت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاعًا بنسبة 0.1% نتيجة لارتفاع أسعار المشروبات بنسبة 0.6%، وارتفاع أسعار منتجات طواحين الحبوب والنشاء والمنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 0.3%.
وقد ارتفعت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 0.1% نتيجة لارتفاع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 0.4%، في حين استقرت أسعار الخامات والمعادن دون أي تغير نسبي يُذكر في شهر مارس 2024م.