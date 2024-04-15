"الإحصاء": ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة 3.8% خلال مارس 2024

تفصيلًا، فقد أظهرت الهيئة العامة للإحصاء من خلال تقريرها الشهري، وفقًا لرصد "سبق" لمؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة، أن أسعار الخامات والمعادن بنسبة 2.2% نتيجة الانخفاض أسعار الأحجار والرمل بنسبة 2.2%، كما سجلت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات انخفاضًا بنسبة 0.6%؛ نتيجة انخفاض أسعار معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات بنسبة 6.5%، وكذلك أسعار آلات المكاتب والمحاسبة والحاسب الإلكتروني بنسبة 2.8%.