"آركو": استهداف الاحتلال للمدنيين عمدًا انتهاك سافر للقانون الدولي الإنساني ولكل المعاهدات

عبرت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو"، عن بالغ أسفها لقيام قوة جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف مواطنين مدنيين فلسطينيين في شمال غزة يوم 29/ 2/ 2024، كانوا مصطفين لتسلّم حصصهم من المساعدات الغذائية، مما نتج عنه استشهاد 100 إنسان، وجرح ما يربو على 600 آخرين.
وأكدت الأمانة العامة في بيانٍ لها، أوردته لـ "سبق" أن هذه العملية تشكّل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتندرج تحت جرائم الحرب، وهي صورة من صور الإبادة الجماعية.
وناشدت الأمانة العامة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لوقف تلك الانتهاكات، وحماية الشعب الفلسطيني الأعزل، وكذا قوافل وطواقم الإغاثة، وتسهيل عملها.
كما ناشدت مكونات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، بالضغط من جانبها لتوفير الحماية المطلوبة، انطلاقًا من المبادئ الأساسية للحركة، واتفاقيات جنيف لعام 1949، والبروتوكولات الملحقة بها.