"آركو": استهداف الاحتلال للمدنيين عمدًا انتهاك سافر للقانون الدولي الإنساني ولكل المعاهدات

وأكدت الأمانة العامة في بيانٍ لها، أوردته لـ "سبق" أن هذه العملية تشكّل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتندرج تحت جرائم الحرب، وهي صورة من صور الإبادة الجماعية.