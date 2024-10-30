مطار الملك خالد الدولي وخطوط "كاثي باسيفيك" يسيران رحلات منتظمة بين الرياض وهونغ كونغ

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض أيمن أبوعباة أن هذا الإطلاق بمثابة جزء من الجهود المشتركة بين شركة مطارات الرياض وبرنامج الربط الجوي لتعزيز النقل الجوي بين مطار العاصمة والوجهات الدولية الإضافية، تماشيًا مع التزامهما بدعم الأهداف الوطنية لرؤية 2030، مبينًا أن هذا الالتزام يؤكد مدى جدية مطارات الرياض بالبحث عن أفضل الشراكات الداعمة لمختلف التطلعات الإستراتيجية التي يتم العمل من أجل تحقيقها اليوم، ومؤكدًا في ذات الوقت أن هذا التعاون سيسهم في فتح وتعزيز المزيد من الفرص المتبادلة، مع إحدى أبرز الوجهات الآسيوية في الوقت الراهن.