جهازHUAWEI MateBook D 16 Intel نسخة i9 أصبح متوفّرًا الآن بالسوق السعودي

أعلنت شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية عن توفر أحدث أجهزة الحاسوب المحمول الخاصة بها، وهو جهاز HUAWEI MateBook D 16، الذي يتميز بمعالج Intel Core i9 عالي الأداء من الجيل الثالث عشر، في السوق المحلية.
يوفر الحاسوب المحمول تجربة مشاهدة غامرة وأداء ممتاز في تصميم نحيف وخفيف الوزن بسعرٍ مغري. يتميز بشاشة واسعة مقاس 16 بوصة مع حواف ضيقة للغاية ونسبة شاشة إلى جسم مذهلة تبلغ 90%. على الرغم من شاشته الكبيرة، يزن جهاز HUAWEI MateBook D 16 1.68 كجم فقط، كما يأتي مزودًا بتقنية HUAWEI Metaline لاتصالات أقوى وأكثر استقرارًا على مسافة تصل إلى 270 مترًا.
ويحقق الحاسوب المحمول الجديد التوازن المثالي بين سهولة الحمل والإنتاجية للطلاب والمهنيين والمبدعين الذين يبحثون عن حاسوب محمول عالي الأداء يعمل بنظام Windows. وهو متوفّر الآن في متجر هواوي الرسمي أونلاين وتجار التجزئة المعتمدين في جميع أنحاء المملكة.
حيث يبدأ سعر جهاز HUAWEI MateBook D 16 المزود بمعالج Intel® Core™ i5 من الجيل الثالث عشر من 2999 ريال وهو متاح الآن للشراء من بائعي تجزئة محددين وعلى متجر هواوي الرسمي (أونلاين). في حين يبدأ سعر جهاز HUAWEI MateBook D 16 المزود بمعالجIntel® Core™ i9 من الجيل الثالث عشر بسعر 4999 ريال، ويمكنك الطلب المسبق من متجر هواوي الرسمي (أونلاين).
وتوفر هذه الشاشة الواسعة لجهاز HUAWEI MateBook D 16 للمبدعين مساحة أكبر للعمل، وللعاملين في المكاتب المتعددة المهام مرونة لا عمل واسعة.
ويحقق الحاسوب المحمول طفرة في مستويات الأداء مع معالج Intel® عالي الأداء من الجيل الثالث عشر، المناسب للتعامل مع المهام المتعددة الثقيلة مثل البرمجة والرسم وتعديل الفيديو.
ويتميز جهاز HUAWEI MateBook D 16 بأنه نحيف وخفيف الوزن بشكل ملحوظ، حيث يبلغ سمكه 17 ملم فقط ويزن 1.68 كجم فقط. إنه ذو هيك أنيق وجميل ويأتي باللونين Space Gray و Mystic Silver العصريين. تتميز جميع موديلات الحاسوب المحمول بهوائي HUAWEI Metaline لاتصال لاسلكي مستقر وموثوق به يصل إلى 270 مترًا. وهذا يقلل بشكل كبير من التقاط الإشارات الخاطئة ويخلق اتصالات أكثر استقرارًا، مما يسمح للمستخدمين بالاستمتاع ببث فيديو سلس ومكالمات جماعية.
ويأتي الحاسوب المحمول أيضًا مزودًا بلوحة مفاتيح رقمية ومفاتيح اختصار فعلية تمكن المستخدمين من العمل مع المخططات والبيانات والمستندات بشكل أكثر كفاءة.
ويجمع MateBook D 16 بين شاشة مذهلة مقاس 16 بوصة ومعالج الجيل الثالث عشر عالي الأداء Intel® في عامل شكل رفيع وخفيف الوزن محمول للغاية، ويقدّم 16 MateBook D للمستخدمين قيمة كبيرة مقابل ثمنه.