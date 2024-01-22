جهازHUAWEI MateBook D 16 Intel نسخة i9 أصبح متوفّرًا الآن بالسوق السعودي

يوفر الحاسوب المحمول تجربة مشاهدة غامرة وأداء ممتاز في تصميم نحيف وخفيف الوزن بسعرٍ مغري. يتميز بشاشة واسعة مقاس 16 بوصة مع حواف ضيقة للغاية ونسبة شاشة إلى جسم مذهلة تبلغ 90%. على الرغم من شاشته الكبيرة، يزن جهاز HUAWEI MateBook D 16 1.68 كجم فقط، كما يأتي مزودًا بتقنية HUAWEI Metaline لاتصالات أقوى وأكثر استقرارًا على مسافة تصل إلى 270 مترًا.