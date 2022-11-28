مؤتمر التأثير العالمي يناقش الممارسات والتجارب في تطوير التعليم

بهدف تبادل الخبرات، والممارسات والتجارب في تطوير التعليم، وبمشاركة أكثر من 20 دولة حول العالم ينطلق في مدينة "نيجني نوفغورود" الروسية، مؤتمر التأثير العالمي 2022 في الأول من ديسمبر القادم 2022.
وسيتم بث المؤتمر عبر شبكة الإنترنت "عن بعد" وحضوريًا حيث سيتحدث أكثر من 30 أكاديميًا ومعلمًا وممثلًا لمجتمع الأعمال، ومجالات ثقافية وفنية من الهند، والصين، وروسيا، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، وعمان، وأرمينيا، وكازاخستان، وجنوب إفريقيا، والبرازيل، وفيتنام، ومصر وعدد من دول أمريكا اللاتينية وإفريقيا.
ويُعقد المؤتمر للمرة الثالثة هذا العام تحت عنوان: "التعليم X محفز المستقبل" حيث سيناقش خبراء دوليون محاور التعليم والتدريب النماذج والمبادئ الفعالة للتعليم ووضع الأساس لمستقبل عادل وآمن لتنمية الأجيال القادمة، كما سيتم اختيار الفائزين في المسابقة الدولية للمشاريع المبتكرة في مجال التعليم.