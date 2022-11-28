مؤتمر التأثير العالمي يناقش الممارسات والتجارب في تطوير التعليم

وسيتم بث المؤتمر عبر شبكة الإنترنت "عن بعد" وحضوريًا حيث سيتحدث أكثر من 30 أكاديميًا ومعلمًا وممثلًا لمجتمع الأعمال، ومجالات ثقافية وفنية من الهند، والصين، وروسيا، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، وعمان، وأرمينيا، وكازاخستان، وجنوب إفريقيا، والبرازيل، وفيتنام، ومصر وعدد من دول أمريكا اللاتينية وإفريقيا.