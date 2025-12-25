"رئاسة الحرمين" تدعو القاصدين إلى الالتزام بآداب وفضائل يوم الجمعة

دعت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي قاصدي الحرمين الشريفين من المصلين والمعتمرين إلى الالتزام بآداب يوم الجمعة، واستحضار معانيه الشرعية، وتعظيم شعائره، بما يحقق الخشوع وحضور القلب في هذا اليوم المبارك.
وأكدت الرئاسة أهمية التبكير إلى الصلاة، والإنصات للخطبة، والحرص على الطهارة، والتحلي بالسكينة والوقار، وترك كل ما يشغل عن الذكر والدعاء، مشددة على أن الالتزام بآداب الجمعة يعكس تعظيم شعائر الله، ويحقق مقاصد العبادة في هذا اليوم العظيم.
وأوضحت أن هذه التوجيهات تأتي ضمن رسالتها الإرشادية الهادفة إلى تعزيز الوعي الديني لقاصدي الحرمين الشريفين، وتهيئة الأجواء التعبدية التي تعينهم على أداء عباداتهم بطمأنينة وخشوع، بما ينسجم مع قدسية المكان والزمان.
كما أعلنت الرئاسة أسماء خطباء الجمعة في الحرمين الشريفين ليوم غدٍ الجمعة، حيث يؤم المصلين في المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، فيما يخطب ويؤم المصلين في المسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالمحسن القاسم.
ودعت الرئاسة عموم المصلين إلى اغتنام فضل هذا اليوم المبارك، والإكثار من الذكر والدعاء والصلاة على النبي ﷺ، والالتزام بالتعليمات والتنظيمات المعتمدة، بما يسهم في سلامة المصلين وراحتهم، ويعزز جودة الخدمات الدينية المقدمة في الحرمين الشريفين.