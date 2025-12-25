"رئاسة الحرمين" تدعو القاصدين إلى الالتزام بآداب وفضائل يوم الجمعة

وأكدت الرئاسة أهمية التبكير إلى الصلاة، والإنصات للخطبة، والحرص على الطهارة، والتحلي بالسكينة والوقار، وترك كل ما يشغل عن الذكر والدعاء، مشددة على أن الالتزام بآداب الجمعة يعكس تعظيم شعائر الله، ويحقق مقاصد العبادة في هذا اليوم العظيم.