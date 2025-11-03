أمير القصيم يدشّن طريق الأمير محمد بن سلمان في بريدة

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، اليوم، مشروع طريق الأمير محمد بن سلمان بمدينة بريدة، بحضور معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.
ويُعد المشروع أحد المشاريع التنموية الحيوية الهادفة إلى تعزيز منظومة النقل البري، وتسهيل الحركة المرورية، ودعم النمو العمراني بالمنطقة.
ويمتد الطريق بطول 5,400 متر طولي، وبتكلفة إجمالية بلغت 33 مليون ريال، حيث يسهم في ربط طريق الأمير محمد بن سلمان جنوبًا بطريق الأمير نايف شمالًا، بما يعزز الانسيابية المرورية داخل مدينة بريدة، ويرفع كفاءة البنية التحتية ويوفر بيئة مرورية آمنة تواكب التطور الحضري المتسارع.
وأكد سمو أمير القصيم أن المشروع يجسّد اهتمام ودعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- بتطوير البنية التحتية وشبكات النقل في مختلف مناطق المملكة، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية المستدامة.
وقدم سموه شكره لمعالي الوزير الحقيل ولفريق عمل أمانة المنطقة على جهودهم في تنفيذ المشاريع البلدية، مشددًا على أهمية التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المتوازنة.
من جانبه، ثمّن الوزير الحقيل تدشين سمو أمير المنطقة للمشروع، مؤكدًا أن طريق الأمير محمد بن سلمان يشكل إضافة إستراتيجية لشبكة الطرق الحضرية في بريدة، وسيسهم في تعزيز السلامة المرورية، وتحسين المشهد الحضري، ورفع كفاءة النقل والخدمات البلدية وفق أعلى المعايير الهندسية والتنظيمية.