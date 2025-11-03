أمير القصيم يدشّن طريق الأمير محمد بن سلمان في بريدة

من جانبه، ثمّن الوزير الحقيل تدشين سمو أمير المنطقة للمشروع، مؤكدًا أن طريق الأمير محمد بن سلمان يشكل إضافة إستراتيجية لشبكة الطرق الحضرية في بريدة، وسيسهم في تعزيز السلامة المرورية، وتحسين المشهد الحضري، ورفع كفاءة النقل والخدمات البلدية وفق أعلى المعايير الهندسية والتنظيمية.