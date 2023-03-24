بلاغة القرآن الكريم.. أسرار وتأثير فاقت حدود العقل في التفكير

وأضاف "الخريصي" أن من هذه الأساليب (أسلوب التشبيه)، كما في الآية (26) من سورة البقرة: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۖ وأما الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ}، حيث ضرب الله المثل بالبعوضة، وهي من أصغر وأحقر الحشرات؛ ليوازي ويماثل بها حال المنافقين الذين انشغلوا بالدنيا حتى أهلكتهم، وكذلك البعوضة تحيا ما جاعت وإذا شبعت ماتت، وهو تشبيه معنوي معقول بشيء محسوس؛ لتقريبه وبيانه في ذهن المتلقي.