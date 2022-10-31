كل الألوان في وقت واحد.. "المرور" يعالج خللًا في إشارة ضوئية بمكة المكرمة

تفاعلت إدارة مرور العاصمة المقدسة مع "سبق"، ووجهت فورًا فِرَق الصيانة لإصلاح إحدى الإشارات، بعد أن تعرضت لخلل في برمجة الإشارة؛ مما جعلها تضيء جميع الألوان في وقت واحد مُحدثة ارتباكًا لقائدي المركبات.
وتفصيلًا رصدت "سبق" عرقلةً لحركة السير في شارع محمد الخزامي باتجاه إشارة سنام بمخطط 7، والتي اتضح أن سببها خلل إلكتروني في تنظيم الإشارة جعل جميع الألوان فيها تعمل في وقت واحد مسببة ارتباكًا لمرتادي الطريق وتخوفًا من تسجيل مخالفة في حال تجاوز الإشارة.
وعلى الفور باشرت فِرَق الصيانة الموقع، وأعادت إصلاح الخلل الذي حدث في الإشارة، لتعود لعملها التنظيمي.