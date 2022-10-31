كل الألوان في وقت واحد.. "المرور" يعالج خللًا في إشارة ضوئية بمكة المكرمة

وتفصيلًا رصدت "سبق" عرقلةً لحركة السير في شارع محمد الخزامي باتجاه إشارة سنام بمخطط 7، والتي اتضح أن سببها خلل إلكتروني في تنظيم الإشارة جعل جميع الألوان فيها تعمل في وقت واحد مسببة ارتباكًا لمرتادي الطريق وتخوفًا من تسجيل مخالفة في حال تجاوز الإشارة.