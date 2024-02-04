"الطيران المدني" تستعرض الفرص الاستثمارية الواعدة بمعرض الدفاع العالمي

وتهدف الهيئة العامة للطيران المدني من المشاركة بجناح منظومة الطيران المدني إلى التعريف بالفرص الواعدة في هذا القطاع الحيوي والهام، وما تقدمه من أحدث الابتكارات والحلول في صناعة الطيران، منها التنقل الجوي المتقدم والاستدامة والتقنيات المتطورة، إضافة إلى أهم البرامج والمبادرات التي أطلقتها الهيئة لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران والهادفة إلى الوصول إلى 330 مليون مسافر سنويًّا، من أكثر من 250 وجهة في العالم ورفع الطاقة الاستيعابية للشحن إلى 4.5 ملايين طن من البضائع بحلول 2030.