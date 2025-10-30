"زين السعودية" الشريك الرقمي للجولة الأخيرة من بطولة العالم للراليات "رالي السعودية 2025"

وفي تعليقها على هذه الشراكة، قالت إيمان بنت عبدالله الصعيدي، نائبة الرئيس التنفيذي للتواصل المؤسسي في "زين السعودية": "نؤمن بأن الرياضة تمثل أحد أهم محركات التنمية المجتمعية والاقتصادية، ومن هذا المنطلق نعمل على توظيف خبراتنا التقنية في دعمها وتمكينها رقمياً. وتأتي رعايتنا للجولة الأخيرة من بطولة العالم للراليات "رالي السعودية 2025" امتدادًا لدورنا للمساهمة في التحول الرقمي الذي يسهم في تطوير المشهد الرياضي الوطني، ويواكب طموحات رؤية 2030 لبناء مجتمع أكثر نشاطًا وابتكارًا." وأضافت: "نسعد بأن نكون جزءًا من هذا الحدث العالمي الذي يجسد روح التحدي والطموح، وهي القيم ذاتها التي تشكل جوهر ثقافة زين السعودية، وسنواصل العمل على ابتكار حلول رقمية ترفع من جودة التجارب الرياضية وتعزز مشاركة المجتمع في هذا الحراك الرياضي المتنامي."