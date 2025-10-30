"زين السعودية" الشريك الرقمي للجولة الأخيرة من بطولة العالم للراليات "رالي السعودية 2025"

أعلنت "زين السعودية"، المزود الرائد للاتصالات والخدمات الرقمية، عن رعايتها للجولة الأخيرة من بطولة العالم للراليات "رالي السعودية 2025" عن فئة الشريك الرقمي، والمقرر إقامته في الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر المقبل في مدينة جدة. وتأتي هذه الرعاية في إطار إستراتيجية "زين السعودية" لتوظيف الابتكار والتقنية في خدمة كافة القطاعات الحيوية في المملكة، وامتداداً لنهجها في دعم الأنشطة الرياضية الرئيسية، والتي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 لناحية بناء مجتمعٍ حيوي ترتقي فيه جودة الحياة.
ويُعد هذا الحدث محطةً تاريخية في مسيرة بطولة العالم للراليات، إذ يشكل الظهور الأول للمملكة كمستضيف رسمي لإحدى جولات البطولة، مما يعكس مكانتها المتنامية على خارطة الرياضة العالمية. وتؤكد هذه الرعاية التزام "زين السعودية" بتسخير التقنيات الرقمية المتقدمة لتعزيز تجربة المشاركين والجماهير في الفعاليات الرياضية الكبرى، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى جعل المملكة وجهة عالمية للأحداث الرياضية، من خلال بنية تحتية رقمية متطورة وحلول مبتكرة تسهم في نمو الاقتصاد الرياضي.
وفي تعليقها على هذه الشراكة، قالت إيمان بنت عبدالله الصعيدي، نائبة الرئيس التنفيذي للتواصل المؤسسي في "زين السعودية": "نؤمن بأن الرياضة تمثل أحد أهم محركات التنمية المجتمعية والاقتصادية، ومن هذا المنطلق نعمل على توظيف خبراتنا التقنية في دعمها وتمكينها رقمياً. وتأتي رعايتنا للجولة الأخيرة من بطولة العالم للراليات "رالي السعودية 2025" امتدادًا لدورنا للمساهمة في التحول الرقمي الذي يسهم في تطوير المشهد الرياضي الوطني، ويواكب طموحات رؤية 2030 لبناء مجتمع أكثر نشاطًا وابتكارًا." وأضافت: "نسعد بأن نكون جزءًا من هذا الحدث العالمي الذي يجسد روح التحدي والطموح، وهي القيم ذاتها التي تشكل جوهر ثقافة زين السعودية، وسنواصل العمل على ابتكار حلول رقمية ترفع من جودة التجارب الرياضية وتعزز مشاركة المجتمع في هذا الحراك الرياضي المتنامي."
يُذكر أن "زين السعودية" لعبت خلال السنوات الماضية دورًا محوريًا في دعم العديد من المبادرات الوطنية والمجتمعية والرياضية، ضمن إستراتيجيتها للاستدامة المؤسسية ومسؤوليتها الاجتماعية، بما يرسخ موقعها كشريك فاعل في تحقيق التحول الوطني والرياضي في المملكة.