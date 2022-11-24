دارة الملك عبدالعزيز تودع 500 وثيقة أصلية من الوثائق التاريخية

وتتضمن الوثائق المودعة من قبل محمد بن حمد بن عبدالعزيز العيسى، مراسلات والده، مع الملك عبدالعزيز في إطار إدارته لشؤون المدينة، حيث كانت تعدّ ميناءً مهمًّا على البحر الأحمر وغرب آسيا، ووثائق عن مراسلاته الرسمية مع والملك سعود والملك فيصل، ومخاطباتٍ مع وزارة المالية ضمن اهتمامه بالتطوير المدني لمدينة ينبع وترقية خدمات مينائها.