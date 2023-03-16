محليات
"إبراهيم مساوي" بعد فقد أطفاله الـ4: يمكن تعويض كل شيء إلا فقد الأبناء
"السيارة يمكن تعويضها لكن الابناء لا يمكن تعويضهم".. هكذا لخص "إبراهيم مساوي" مأساته بعد أن فقد أبناءه الأربعة أمام عينيه بعد أن جرفتهم السيول في فاجعة إنسانية في جازان.
وتفصيلاً، وحيث يتعالج في مستشفى صبيا، تحدث الأب المكلوم "مساوي" لقناة العربية عن تفاصيل الحادثة المروعة قائلاً: "عندما مررت في السيل بالسيارة كان خفيفًا جدًا في البداية، ولكن عندما تعمقت أكثر جاءني السيل من الخلف وسحب سيارتنا للخلف باتجاه الوادي، وحاولت ان أدفعها إلى جانب الأشجار دون جدوى، إلى أن انقلبت بنا السيارة".
وأضاف والحسرة تملاً قلبه: "أبنائي الأربعة هم كل ما أملك في هذه الحياة"، مضيفًا: "يمكن تعويض كل شيء إلا فقد الأبناء".