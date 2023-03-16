"إبراهيم مساوي" بعد فقد أطفاله الـ4: يمكن تعويض كل شيء إلا فقد الأبناء

وتفصيلاً، وحيث يتعالج في مستشفى صبيا، تحدث الأب المكلوم "مساوي" لقناة العربية عن تفاصيل الحادثة المروعة قائلاً: "عندما مررت في السيل بالسيارة كان خفيفًا جدًا في البداية، ولكن عندما تعمقت أكثر جاءني السيل من الخلف وسحب سيارتنا للخلف باتجاه الوادي، وحاولت ان أدفعها إلى جانب الأشجار دون جدوى، إلى أن انقلبت بنا السيارة".