"موسم الرياض" ينظم فعالية "Be a Star" لتعزيز التعلم العاطفي ومكافحة التنمر

بالتعاون مع "WWE"، شهدت برامج موسم الرياض 2022، اليوم تنظيم فعالية "Be a STAR" المخصصة لتعزيز الصحة والتعلم الاجتماعي والعاطفي للمساعدة في تقليل حوادث التنمر وتوفير بيئة آمنة للتعلم والنمو في النوادي والمدارس المجتمع.
شارك في الفعالية المتضمنة رسائل متعددة في إدارة العواطف والصحة العقلية عدد من طلاب مدارس الملك فيصل، في ملعب مرسول بارك.
ومثلت الفعالية جزءاً من أسبوع "WWE"، وأحداثه التي تأتي ضمن أبرز فعالياتها نزالات "Crown Jewel" العالمية.
وتهدف أنشطة الفعالية التي شارك فيها الطلاب جنباً إلى جنب مع نجوم "WWE" لإيجاد قواسم مشتركة متينة بينهم، واحترام الاختلافات التي تميز كل شخص عن غيره، إضافة إلى المساعدة على فهم الآخرين، ومنحهم الاحترام اللازم، فضلاً عن إشعارهم بالتقدير والتشجيع والأمان.
وتمثل "Be a Star" أحد برامج "WWE" المعنية بإظهار التسامح، وتشجيع الأطفال على معاملة بعضهم البعض باحترام من خلال التعليم والمبادرات، إضافة إلى تعزيز الأساليب الإيجابية للتفاعل الاجتماعي، والتشجيع على المساواة، حيث استفاد من جهودها في مكافحة التنمر أكثر من 500 ألف طفل على مستوى العالم، كما توفر منهجاً يضم أبرز أهدافها وقيمها، ويتوافر بأكثر من 4300 نادٍ للأولاد والبنات في الولايات المتحدة الأمريكية.