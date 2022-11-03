"موسم الرياض" ينظم فعالية "Be a Star" لتعزيز التعلم العاطفي ومكافحة التنمر

وتمثل "Be a Star" أحد برامج "WWE" المعنية بإظهار التسامح، وتشجيع الأطفال على معاملة بعضهم البعض باحترام من خلال التعليم والمبادرات، إضافة إلى تعزيز الأساليب الإيجابية للتفاعل الاجتماعي، والتشجيع على المساواة، حيث استفاد من جهودها في مكافحة التنمر أكثر من 500 ألف طفل على مستوى العالم، كما توفر منهجاً يضم أبرز أهدافها وقيمها، ويتوافر بأكثر من 4300 نادٍ للأولاد والبنات في الولايات المتحدة الأمريكية.