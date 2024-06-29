"الحمادي" يقدم توصيات مهمة للطلبة استعدادًا للقبول الموحد بجامعات الرياض

قدم المستشار التربوي عبداللطيف الحمادي توصيات مهمة للطلبة استعدادًا للقبول الموحد في جامعات الرياض وكلياتها.
وقال: القبول مفتوح لمدة 5 أيام، وعلى الطلاب الانتباه إلى التوقيتات لأن هذه المسألة مهمة، وإعلان المرشحين للكليات سيبدأ بعد خمسة أيام، وبعد الكليات تتطلب مقابلات شخصية أو اختبارات فهذا سيكون في الأسبوع التالي، وإعلان القبول النهائي سيكون الخميس 5 محرم.
وأضاف: بعد الاطلاع على الجدول الزمني يجب على كل طالب الاطلاع على الأقسام والنسب المطلوبة واستمارة الالتحاق وإدخال عدد كبير من الرغبات، ولابد من تأكيد القبول، حيث إن الرسائل النصية قد تأتي أو لا تأتي وعلى الطلب أن يتابع الموقع لمعرفة القبول ثم يقوم بتأكيد للقبول، حتى لا يتم إلغاء القبول، وذلك في حالة الاختيار بين أكثر من جامعة والتأكيد هو الذي يحدد ذلك الأمر.