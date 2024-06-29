"الحمادي" يقدم توصيات مهمة للطلبة استعدادًا للقبول الموحد بجامعات الرياض

وأضاف: بعد الاطلاع على الجدول الزمني يجب على كل طالب الاطلاع على الأقسام والنسب المطلوبة واستمارة الالتحاق وإدخال عدد كبير من الرغبات، ولابد من تأكيد القبول، حيث إن الرسائل النصية قد تأتي أو لا تأتي وعلى الطلب أن يتابع الموقع لمعرفة القبول ثم يقوم بتأكيد للقبول، حتى لا يتم إلغاء القبول، وذلك في حالة الاختيار بين أكثر من جامعة والتأكيد هو الذي يحدد ذلك الأمر.