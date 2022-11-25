الفردية "الدرعية" تخطف الأنظار في "سمّها".. و"دبوس" يحسمها بـ354 ألفاً

احتدمت المنافسة في منصّة "سمّها" للمزايدة على أسماء المنقيات والفرديات والفحول في عالم الإبل مساء أمس الخميس بعد نزول اسم الفردية "الدرعية".
وشهدت المنافسة على اسم الفردية "الدرعية" دخول عدد من ملاك الإبل من دول الخليج؛ حيث خطف اسم الفردية "الدرعية" مالك الإبل المعروف الكويتي دبوس الدبوس بعد أن أغلق المنافسة في المزايدات عند 354,550 ألف ريال.
وعلق رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "إذا كان هنالك سفير للكويت غير رسمي فهو مالك الإبل دبوس بن مبارك الدبوس (راعي الشداد) يفعلها مجدداً بعد حصوله على اسم البكرة (السعودية) بمبلغ 2,321,000 ها هو اليوم يحصل على اسم البكرة (الدرعية) بمبلغ 354,550، تغلي اللي يغليك يابو عبدالله".
يُذكر أن منصة "سَمِّها" الخاصة بتملك أسماء منقيات وفرديات الإبل رفعت وتيرة المنافسة في قطاع الإبل منذ طرح المزايدات عليها؛ وحظيت المنصة الإلكترونية التابعة لنادي الإبل بتنافس الملاك على التوثيق، والحصول على الأسماء ذات الطابع التاريخي، المرتبطة بالعمق والإرث العريق.