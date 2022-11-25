الفردية "الدرعية" تخطف الأنظار في "سمّها".. و"دبوس" يحسمها بـ354 ألفاً

وعلق رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "إذا كان هنالك سفير للكويت غير رسمي فهو مالك الإبل دبوس بن مبارك الدبوس (راعي الشداد) يفعلها مجدداً بعد حصوله على اسم البكرة (السعودية) بمبلغ 2,321,000 ها هو اليوم يحصل على اسم البكرة (الدرعية) بمبلغ 354,550، تغلي اللي يغليك يابو عبدالله".