قبيل رمضان.. أمير المدينة يتفقد مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز للاطمئنان على سير الأعمال

تفقد الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس لجنة الحج والزيارة بالمنطقة، يرافقه الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير المنطقة، مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، للاطمئنان على سير الأعمال والخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية لزوار المدينة المنورة القادمين عبر المنفذ الجوي خلال شهر رمضان المقبل.
وأكد الأمير سلمان بن سلطان، أهمية تجويد مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في ظل الإمكانيات التي هيأتها حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين انطلاقاً من واجبها في رعاية الحرمين الشريفين وشرف خدمة قاصديهما.
وأشاد بدور الكفاءات البشرية في مطار المدينة المنورة الدولي في تيسير إجراءات الوصول والتفويج وتقديم الخدمات المتكاملة للزوار بما يحقق أقصى درجات الراحة التي تمكن الزائر من تأدية عبادته في أجواء مفعمة بالطمأنينة والسكينة.
واطّلع على الخدمات المقدمة عبر منصات جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، والخدمات الجمركية ونقل الأمتعة ومكاتب وزارة الحج والعمرة ومركز الرعاية الصحية والجهات ذات العلاقة بأعمال موسم العمرة والتي تعمل على رفع مستوى الجاهزية لتجويد الخدمة في مجمع صالات الوصول والمغادرة بالمطار.
واستمع إلى شرحٍ موجز عن المؤشرات التشغيلية لحركة المطار خلال شهر يناير الماضي 2024، حيث بلغ عدد الرحلات أكثر من 5800 رحلة، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين والمغادرين أكثر من 1 مليون مسافر.
ورافق أمير المدينة المنورة خلال الجولة التفقدية، وكيل الإمارة لشؤون الحج والزيارة الدكتور عيد بن سالم التوم، ومدير جوازات المنطقة العميد عبدالرحمن بن هديان البلوي، وقائد وحدة شرطة أمن وحماية المطار العميد فهد بن عويضة المطيري، والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالمنطقة عبدالرحمن الحربي، ومدير عام خدمات الزوار بوكالة وزارة الحج لشؤون الزيارة بالمنطقة راكان بن حسن السباعي، ومدير سلطة المطار عادل بن عبدالقادر عالوه، والرئيس التنفيذي لشركة طيبة لتشغيل المطارات سفيان عبدالسلام، وعدد من مسؤولي الجهات ذات العلاقة.