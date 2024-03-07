قبيل رمضان.. أمير المدينة يتفقد مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز للاطمئنان على سير الأعمال

ورافق أمير المدينة المنورة خلال الجولة التفقدية، وكيل الإمارة لشؤون الحج والزيارة الدكتور عيد بن سالم التوم، ومدير جوازات المنطقة العميد عبدالرحمن بن هديان البلوي، وقائد وحدة شرطة أمن وحماية المطار العميد فهد بن عويضة المطيري، والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالمنطقة عبدالرحمن الحربي، ومدير عام خدمات الزوار بوكالة وزارة الحج لشؤون الزيارة بالمنطقة راكان بن حسن السباعي، ومدير سلطة المطار عادل بن عبدالقادر عالوه، والرئيس التنفيذي لشركة طيبة لتشغيل المطارات سفيان عبدالسلام، وعدد من مسؤولي الجهات ذات العلاقة.