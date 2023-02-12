"المالية" تستعرض جهود المملكة في الاستدامة بالمنتدى السابع للمالية العامة في الدول العربية

شارك مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية عبدالمحسن بن سعد الخلف، اليوم، في المنتدى السابع للمالية العامة في الدول العربية الذي عقد في دولة الإمارات العربية المتحدة، بتنظيم صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، وبحضور خبراء وممثلين من صندوق النقد الدولي ووزارات المالية في الدول العربية.