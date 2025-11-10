طابع بريدي يوثق 50 عامًا من العلاقات السعودية السريلانكية

أصدرت مؤسسة البريد السعودي "سبل"، بالتعاون مع وزارة الخارجية، طابعًا بريديًا تذكاريًا من فئة (3) ريالات، بمناسبة مرور خمسين عامًا على العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، التي انطلقت رسميًا عام 1974م، وتمتاز بتعاون متنامٍ في مجالات الاقتصاد، والعمل، والتجارة، والسياحة، إلى جانب الجهود المشتركة في الجوانب الإنسانية والتنموية.