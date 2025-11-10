طابع بريدي يوثق 50 عامًا من العلاقات السعودية السريلانكية

أصدرت مؤسسة البريد السعودي "سبل"، بالتعاون مع وزارة الخارجية، طابعًا بريديًا تذكاريًا من فئة (3) ريالات، بمناسبة مرور خمسين عامًا على العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، التي انطلقت رسميًا عام 1974م، وتمتاز بتعاون متنامٍ في مجالات الاقتصاد، والعمل، والتجارة، والسياحة، إلى جانب الجهود المشتركة في الجوانب الإنسانية والتنموية.
ويُبرز الطابع التذكاري رموزًا تعكس الهوية الثقافية لكلا البلدين، ويجسّد عمق الروابط التاريخية بين الشعبين، بما يعكس روح الصداقة والشراكة القائمة، ويسهم في إبراز محطات بارزة في مسار العلاقات الثنائية على مدى العقود الماضية.
وكان صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، قد سلّم خلال استقباله بمقر وزارة الخارجية بالرياض أمس، معالي وزير الخارجية والتوظيف الخارجي والسياحة في جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية فيجيثا هيراث، نسخة من الطابع البريدي التذكاري.
يُذكر أن مؤسسة البريد السعودي تحرص على توثيق المناسبات الوطنية والعلاقات الدولية للمملكة من خلال إصدارات الطوابع البريدية، حيث تُعد هذه الطوابع سجلًا بصريًا يوثق الأحداث والتحولات التاريخية، كما تمثل قيمة ثقافية لهواة جمع الطوابع والباحثين والمهتمين بالتاريخ والهوية الوطنية.