مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يُنهي معاناة فتاة مع مضاعفات تشوه خلقي بالعمود الفقري تسبب لها بصعوبة المشي والحركة

موضحاً أن هذا التشوه النادر عبارة عن تداخل خلقي بين الشرايين والأوردة، مسبباً حدوث خلط دم بينهما نتج عنه احتقان وريدي، وهو الأمر الذي تسبب في شعورالمريضة بالألم الشديد بالظهر، وازدياد حدوثه أثناء المشي والحركة، مؤكداً على أن المضاعفات أصبحت تزداد معها بشكل يومي، كلما تأخرت بالعلاج وتزايد في إعوجاج العمود الفقري (الجنف).