"ثعبان" يُباغت المصلين في أثناء صلاة التراويح بجامع في "عارضة جازان"

وفي التفاصيل التي رواها أحد المصلين لـ"سبق"؛ بيّن أن عددًا من المصلين شاهدوا الثعبان بعد الأذان مباشرة، غير أنه تمكن من الفرار والتوجه إلى أحد أجهزة التكييف للاختباء والتربص، موضحًا أنهم حاولوا إخراجه عن طريق رش مبيد سام غير أن المحاولة فشلت وظل داخل جهاز التكييف.