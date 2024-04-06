"ثعبان" يُباغت المصلين في أثناء صلاة التراويح بجامع في "عارضة جازان"

باغت ثعبان أمس المصلين بجامع الملك عبد الله بإسكان الروان بالعارضة شرق منطقة جازان، وذلك بعد الانتهاء من صلاة التراويح، حيث لم يصب أحد بأي مكروه، وتمت السيطرة عليه وقتله بعد الاستعانة بفني تكييف.
وفي التفاصيل التي رواها أحد المصلين لـ"سبق"؛ بيّن أن عددًا من المصلين شاهدوا الثعبان بعد الأذان مباشرة، غير أنه تمكن من الفرار والتوجه إلى أحد أجهزة التكييف للاختباء والتربص، موضحًا أنهم حاولوا إخراجه عن طريق رش مبيد سام غير أن المحاولة فشلت وظل داخل جهاز التكييف.
وأضاف: تم بعدها الاستعانة بفني صيانة تكييف لفصل التيار والعمل على محاولة إخراج الثعبان ليتم قتله بعد ذلك، دون تسجيل أي إصابة ولله الحمد.