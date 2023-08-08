"السديس" يشكر القيادة على تعيينه رئيسًا للشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بمرتبة وزير

عبدالله الراجحي- سبق: رفع الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على الثقة الملكية بصدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه رئيسًا للشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بمرتبة وزير، مؤكدًا أنها ثقة سامية، تحتم عليه بذل المزيد من تطوير الشؤون الدينية، وتحقيق جودتها على أعلى المعايير الحضارية.

وقال الشيخ السديس: "يشرفني أن أرفع أسمى آيات التقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين على هذه الثقة الملكية الغالية"، موضحًا أن قرار فصل الشؤون الدينية لتتولاه رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي سيكون خطوة إيجابية لمزيد من التنظيم من خلال فصل الجوانب التشغيلية واللوجستية عن كل ما يتصل بالشؤون الدينية، بما في ذلك الحلقات والدروس العلمية داخل الحرمين الشريفين؛ وهو ما سيزيد من تركيز الأجهزة على مهامها بما يؤدي للمزيد الجودة والكفاءة التنظيمية.

وأكد "السديس" أن هذه الثقة الملكية الكريمة تتطلب البذل في تطوير الشؤون الدينية، ونقل رسالة الحرمين الشريفين للعالم أجمع.

ودعا المولى -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذا الوطن أمنه وأمانه واستقراره وازدهاره.

كما رفع الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ بمناسبة تعيينه رئيسًا للشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي بمرتبة وزير، وأكد أن هذه الثقة الملكية الكريمة، وثقة سمو ولي العهد الأمين، ودعمه الكريم، تحتم علينا جميعًا بذل المزيد من الجهود في تطوير الشؤون الدينية، ونقل رسالة الحرمين الشريفين لتصل للعالم أجمع.

وأكد أن صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه رئيسًا للشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بمرتبة وزير سيكون حافزًا كبيرًا لخدمة الحرمين الشريفين، وتعظيم رسالته التسامحية في العالم، مؤكدًا أن الحرمين الشريفين حظيا بدعم غير محدود من سمو ولي العهد.

وقال إنه سيبذل المزيد من الجهد في تطوير الشؤون الدينية، وتحقيق جودتها على أعلى المعايير الحضارية، داعيًا المولى -عز وجل- أن يحفظ سمو ولي العهد الأمين، وأن يديم على هذا الوطن أمنه وأمانه واستقراره وازدهاره.