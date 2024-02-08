"الصناعات العسكرية " تعزز قدراتها في قطاع الأنظمة البحرية وتطلق مبادرات إستراتيجية لتطوير الكوادر الوطنية

وتعمل SAMI على تطوير وبناء القدرات الوطنية، ومواكبة المستقبل، من خلال الخدمات والمنتجات والابتكارات التي تقدمها الشركة لدعم جاهزية القوات المسلحة السعودية، كما تستهدف SAMI المساهمة في توطين 50% من الإنفاق الدفاعي للمملكة، الذي يأتي ضمن أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعمل على تعزيز مكانتها لتصبح ضمن ‏أفضل 25 شركة في قطاع الصناعات الدفاعية على مستوى العالم.