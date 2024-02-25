بدءًا من اليوم الأحد.. الاكتفاء بفترة واحدة صباحية للحراج المحلي للخضار بالطائف

وأوضح "الزهراني" حول ما نقلته "سبق" أن فترات الحراج في صالة سوق الخضار والفواكه بمحافظة الطائف يتم تعديلها دوريًّا بناء على المواسم وكميات المنتجات الواردة للسوق؛ إذ إنه أثناء فترة الموسم الزراعي لمحافظة الطائف من الفواكه والمحاصيل الزراعية الأخرى، مثل "الرمان والعنب والبرشومي.. وغيرها"، يتم زيادة فترات الحراج إلى ثلاث، ويتم تمديد أوقات عملها، بما يتناسب مع الكميات الكبيرة الواردة للسوق؛ وذلك لخدمة المزارعين لكي يتمكنوا من عرض منتجاتهم في صالة الحراج. وأشار إلى أن فترات الحراج كانت على فترتين بمدة ساعتين لكل فترة، وتم دمجها في فترة واحدة، مدتها أربع ساعات؛ وذلك بناء على طلب بعض المزارعين الذين يقفون على بيع منتجاتهم بأنفسهم؛ لأن بعضهم يأتون من مزارع تبعد عن الطائف أكثر من ساعتين ونصف الساعة، ولا يسعفهم الوقت للوقوف على منتجاتهم بأنفسهم؛ لأن الساحة تغلق خلال ساعتين؛ فيضطر لبيعها بأي سعر، ولكن لو تم تمديدها لأربع ساعات متواصلة فسيتم أخذ فرصة للمزايدة؛ إذ يتم تقييم أوقات وفترات العمل في صالة الحراج بشكل دوري بما يحقق المصلحة العامة.