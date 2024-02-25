بدءًا من اليوم الأحد.. الاكتفاء بفترة واحدة صباحية للحراج المحلي للخضار بالطائف

بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن طريق مكتبها بمحافظة الطائف اليوم الأحد تطبيق قرارها إغلاق الفترة المسائية للحراج المحلي للخضار، والاكتفاء بفترة واحدة، تبدأ من الساعة السادسة صباحًا إلى الساعة العاشرة صباحًا، بعد أن كان الحراج يتم على فترتين، الأولى تبدأ من بعد صلاة الفجر حتى الساعة الثامنة صباحًا، والثانية من الساعة الـ11:00 صباحا حتى الساعة الـ3:00 عصرًا. مؤكدة أنه سيتم ربط دخول المنتجات الزراعية المحلية إلى صالة الحراج المحلي، والبيع والشراء فيها بالسجل الزراعي والسجل التجاري، وأن من أراد إصدار سجل زراعي يتم ذلك عن طريـق الرابط بموقع الوزارة.
ومع بداية تطبيق قرار الإغلاق، والاكتفاء بفترة واحدة للحراج ابتداء من اليوم الأحد، أكد عدد من المزارعين امتعاضهم من هذا القرار، وقالوا لـ"سبق": لقد أُبلغنا بالقرار قبل ثلاثة أيام فقط، وتعديل الحراج ليكون فترة واحدة لا يساعدنا إطلاقا في عرض منتجاتنا، كذلك سيجعل جميع المنتجات تتراكم بكميات كبيرة لأن الوقت المسموح به فترة واحدة. مشيرين إلى أن التعديل قلص الوقت، فبدلاً من فترتين بوقت يصل إلى ست ساعات، أصبح مع التعديل الجديدة ولفترة واحدة بوقت يصل إلى أربع ساعات فقط، هي غير كافية لعرض وبيع المنتجات.
وطالب المزارعون المسؤولين بالنظر في هذا التعديل الذي طرأ في وقت تنفيذ الحراج، وعدم اعتماده خلال شهر رمضان المبارك القادم، وليكن الوقت خلال الشهر الكريم كما اعتادوا عليه في الأعوام السابقة، ؛ إذ يتم الحراج على فترتين، أولها تبدأ من بعد الفجر مباشرة وحتى الساعة الـ8:00 صباحا، والثانية تبدأ من الساعة الـ2:00 ظهرًا حتى أذان صلاة العشاء.
"سبق" بدورها نقلت معاناة المزارعين ومطالبهم للمسؤولين بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
بداية، أكد مدير أسواق النفع العام والمسالخ بمنطقة مكة المكرمة، المهندس جمعان بن علي الزهراني، أن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة يحرص مع الجهات ذات العلاقة على تنفيذ وتطبيق التشريعات والالتزام بالأنظمة والاشتراطات الصحية والفنية والتعليمات التي تهدف إلى ضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك.
وأوضح "الزهراني" حول ما نقلته "سبق" أن فترات الحراج في صالة سوق الخضار والفواكه بمحافظة الطائف يتم تعديلها دوريًّا بناء على المواسم وكميات المنتجات الواردة للسوق؛ إذ إنه أثناء فترة الموسم الزراعي لمحافظة الطائف من الفواكه والمحاصيل الزراعية الأخرى، مثل "الرمان والعنب والبرشومي.. وغيرها"، يتم زيادة فترات الحراج إلى ثلاث، ويتم تمديد أوقات عملها، بما يتناسب مع الكميات الكبيرة الواردة للسوق؛ وذلك لخدمة المزارعين لكي يتمكنوا من عرض منتجاتهم في صالة الحراج. وأشار إلى أن فترات الحراج كانت على فترتين بمدة ساعتين لكل فترة، وتم دمجها في فترة واحدة، مدتها أربع ساعات؛ وذلك بناء على طلب بعض المزارعين الذين يقفون على بيع منتجاتهم بأنفسهم؛ لأن بعضهم يأتون من مزارع تبعد عن الطائف أكثر من ساعتين ونصف الساعة، ولا يسعفهم الوقت للوقوف على منتجاتهم بأنفسهم؛ لأن الساحة تغلق خلال ساعتين؛ فيضطر لبيعها بأي سعر، ولكن لو تم تمديدها لأربع ساعات متواصلة فسيتم أخذ فرصة للمزايدة؛ إذ يتم تقييم أوقات وفترات العمل في صالة الحراج بشكل دوري بما يحقق المصلحة العامة.
وأضاف: كما أن ذلك يأتي في محاولة القضاء على البيع العشوائي، والبسُط، وبيع التجزئة داخل ساحة الحراج، الذي يؤثر بشكل مباشر على المزارعين والسوق الموازي، الذي تخلقه العمالة الوافدة بالشراء من المزارع بسعر منخفض، ثم إعادة بيعه للمستهلك بسعر أعلى.. إذ يتم من خلالها التأكد من التزام المسوقين على التحريج بأي كمية تصل للسوق خلال فترة الحراج؛ ما يخلق بيئة تنافسية إيجابية لسعر المنتجات، والبيع بشكل مباشر للمستهلك دون وسيط؛ ما ينعكس بالفائدة على المزارعين والمستهلكين، ويساعد في القضاء على السوق الموازي.. مؤكدًا أن إدارة الأسواق تحرص على ربط دخول المنتجات بالسجل الزراعي؛ للتأكد من مصدر المنتجات، وربط دخولها بالسجل التجاري من أجل الحد من عملية التستر التجاري، وفتح المجال لتوطين السوق، وخلق فرص عمل للمواطنين.
من جهته، أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، أن إدارة السوق المركزي للخضار والفاكهة تقوم مع الجهات المعنية بدورها الرقابي عبر جولات تفتيشية مستمرة في السوق، تهدف إلى مراقبة السوق، وتطبيق المخالفات بحق المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات.. موضحًا أنه يتم التحفظ على البضائع لحين تسديد الغرامات، وفي حالة عدم مراجعة المخالفين يتم تسليم البضائع للجمعيات الخيرية المعتمدة، وذلك وفق الإجراءات والتنظيمات المتبعة لمنع ظاهرة ممارسة بيع العمالة المخالفة.
وفي سياق متصل، أوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير منظومة التسويق الزراعي، وفقًا لأهداف استراتيجية التنمية الزراعية، والعمل على رفع الكفاءة التسويقية للمنتجات الزراعية، من خلال تقليل سلاسل الإمداد التسويقية.
وتابع: لذلك يشدد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة على الجهود المبذولة في حماية المستهلك؛ إذ نسعى لضمان حقوق المستهلك الأربعة بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة، وهي الحق في السلامة، والحق في الحصول على المعلومات، والحق في الاختيار، وحق الاستماع إلى آرائه.. مناشدًا جميع المواطنين والمقيمين ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفة تتم ملاحظتها، أو الإبلاغ عن أي بضائع فاسدة أو مخالفات عمالية بالتواصل مع الوزارة والجهات المختصة لمعالجتها.