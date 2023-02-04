11 من موهوبي تعليم الرياض يحققون 56 جائزة محلية ودولية بإبداع 2023

وبهذه المناسبة قدّم المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي، التهنئة للطلاب والطالبات الموهوبين الحاصلين على الجوائز الخاصة من أرقى وأفضل الجهات الداخلية والدولية الداعمة لمشاريع المبدعين والموهوبين وأُسر الطلاب والطالبات ومعلميهم ومدارسهم، مؤكدًا أن رعاية الموهوبين والاهتمام بهم إحدى الركائز المهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الرؤية الطموحة للمملكة ٢٠٣٠، مشيرًا إلى الدعم الكبير الذي يجده الموهوبون في المملكة من القيادة الرشيدة، مشيدًا في الوقت ذاته بالأفكار والمشاريع الإبداعية التي يتمتع بها طلاب وطالبات المملكة، والذي انعكس إيجابًا في تحقيق الجوائز في المشاركات الدولية في كافة المجالات.