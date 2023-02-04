11 من موهوبي تعليم الرياض يحققون 56 جائزة محلية ودولية بإبداع 2023

حقّق ١١ طالبًا وطالبةً من موهوبي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ٥٦ جائزةً خاصةً، محليةً ودولية، في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2023" الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" بالشراكة مع وزارة التعليم، باستضافة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران.
وقدّمت ١٩ جهة ومؤسسة وطنية ودولية رائدة أفكارًا لأصحاب المشاريع المتميزة من المشاركين في الأولمبياد، ونجح ٦ طالبات و٥ طلاب من تعليم الرياض من أصل ٧٩ طالبًا وطالبة مشاركين في الأولمبياد في الظفر بـ٥٦ جائزةً.
وبهذه المناسبة قدّم المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي، التهنئة للطلاب والطالبات الموهوبين الحاصلين على الجوائز الخاصة من أرقى وأفضل الجهات الداخلية والدولية الداعمة لمشاريع المبدعين والموهوبين وأُسر الطلاب والطالبات ومعلميهم ومدارسهم، مؤكدًا أن رعاية الموهوبين والاهتمام بهم إحدى الركائز المهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الرؤية الطموحة للمملكة ٢٠٣٠، مشيرًا إلى الدعم الكبير الذي يجده الموهوبون في المملكة من القيادة الرشيدة، مشيدًا في الوقت ذاته بالأفكار والمشاريع الإبداعية التي يتمتع بها طلاب وطالبات المملكة، والذي انعكس إيجابًا في تحقيق الجوائز في المشاركات الدولية في كافة المجالات.