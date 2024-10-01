بأشواط الفحل المنتج.. تختتم اليوم منافسات مهرجان جادة الإبل في الطائف

وتعد مسابقة (الفحل المنتج) المحك الحقيقي لولادة الفرديات، ولذلك يحرص مربّو الإبل المنتجون للفرديات النوعية على الاستعراض بها أمام الجماهير والمستثمرين في عالم الإبل بمهرجاناتها؛ لكون المشاركة في هذه المسابقة تشكّل علامة تجارية يستفيد منها المُلاك في استقطاب المستثمرين في المجال.