بأشواط الفحل المنتج.. تختتم اليوم منافسات مهرجان جادة الإبل في الطائف

تختتم اليوم الثلاثاء، منافسات مهرجان جادة الإبل في الطائف، باستعراض الأشواط الأخيرة لفئة الفحل المنتج لألوان "المجاهيم والأصايل (مهجنات) والسواحل والحمر".
وتعد مسابقة (الفحل المنتج) المحك الحقيقي لولادة الفرديات، ولذلك يحرص مربّو الإبل المنتجون للفرديات النوعية على الاستعراض بها أمام الجماهير والمستثمرين في عالم الإبل بمهرجاناتها؛ لكون المشاركة في هذه المسابقة تشكّل علامة تجارية يستفيد منها المُلاك في استقطاب المستثمرين في المجال.
وشهدت الأيام الماضية بمهرجان جادة الإبل في الطائف تنافس المُلاك في فئات الجمل والفردي لكافة الألوان "المجاهيم والأصائل (المهجنات) والسواحل والوضح والشقح والحمر والشعل والصفر؛ زج خلالها نحو ألف مالك.
وتعد مهرجانات الإبل أحد الأنشطة التي تقدّم خدمة تراثية واقتصادية عالية المردود، وتعتبر رافداً مهماً لكثيرٍ من المواطنين والمستثمرين في هذا القطاع.