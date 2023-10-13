وزير الخارجية يناقش مع نظرائه في الهند والنرويج والبرازيل التطورات في غزة

وحث وزير الخارجية البرازيل، بحكم دورها بوصفها عضوًا غير دائم في مجلس الأمن، على العمل لاضطلاع المجلس بمسؤوليته في حفظ الأمن والسلم الدوليَّيْن عبر الدفع بوقف فوري للعمليات العسكرية، مؤكدًا أهمية عمل المجلس على تنفيذ قراراته بشأن القضية الفلسطينية، وتحديدًا القرارات رقم 242 (1967)، ورقم 338 (1973)، ورقم 1515 (2003)، ورقم 2334 (2016)، بما يؤسس لحل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة، وبما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.