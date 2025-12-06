العد التنازلي بدأ لمزاد "غنائم جدة"

يطرح المزاد 8 فرص عقارية في مواقع استثنائية بمدينة جدة، حيث تشمل أرض خام بمساحة 158,355.13م2 م2 في أبحر ، وفيلا بحي النهضة بمساحة 750م2، عمارة سكنية بحي الفيصلية بمساحة 528م2، أرضين بحي الشرفية بمساحة 400م2 و حي اليسر بمساحة 868م2، استراحة سكنية بحي القرينية بمساحة 900م2، شقتين بحي النسيم بمساحة 209.28م2 وحي مريخ بمساحة 88.51م2