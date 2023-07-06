تنطلق الأحد.. "إدارات التعليم" تُحدد مقار اختبارات الدور الثاني

استعدت إدارات التعليم بأنحاء المملكة، بتجهيز مقار اختبارات الدور الثاني للطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم من الصف الثالث الثانوي، والتي ستنطلق الأحد القادم.
وأنهت إدارة التعليم في جميع مناطق ومحافظات المملكة، تحديد مواقع اختبارات الدور الثاني للطلاب والطالبات الغائبين بعذر عن اختبار الفصل الدراسي الثالث لهذا العام، والطلاب الذين لديهم رسوب في خمس مواد على الأكثر في فصل سابق، أو الطلاب الذين لديهم ثلاث مواد على الأكثر تَعَذّر تسجيلها أو دراستها في مستويات سابقة.
وأهابت بمديري المدارس وأولياء الأمور توجيه الطلاب المتوقع تخرجهم للاستفادة من هذه الفرصة، وسرعة التواصل مع اللجنة المعنية في المدرسة، واستلام جدول الاختبارات في وقت مبكر.