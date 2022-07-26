زيارة ولي العهد لليونان.. آفاق جديدة للتعاون في قطاع الطاقة بين البلدين

تسطر زيارة سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، إلى اليونان، منحنًى جديدًا وإيجابيًّا من العلاقات الإستراتيجية بين البلدين.
وتعكس الزيارة حرص ولي العهد على مد الجسور وبناء العلاقات مع مختلف الدول الأوروبية والتطور الملموس الذي شهدته العلاقات السعودية اليونانية مؤخرًا، وما واكبه من حراك مشترك للتعاون في المجالات السياسية، والاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، والأمنية، والثقافية، والسياحية، في ضوء رؤية 2030 وأولويات التنمية في اليونان.
وتتطلع المملكة إلى الاستفادة من أوجه التعاون الثنائية الحالية والمستقبلية مع اليونان في قطاعات الطاقة، لاسيما قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات، واستدامة الطلب على البترول والاقتصاد الدائري للكربون، والطاقة المتجددة، وقطاع الكهرباء، والذكاء الاصطناعي، والتوطين وتطوير المحتوى المحلي للمنتجات والخدمات ذات الأولوية للتوطين في قطاعات النفط والغاز وإنتاج الكهرباء والطاقة المتجددة، والابتكار والتطوير في مجال طاقة الرياح، وكذلك الاستفادة من الحلول المبتكرة والمطورة في اليونان لمساعدة المملكة في تحقيق أهداف السعودية الخضراء.
وتنبع أهمية ملف الطاقة بين البلدين من كون المملكة تمتلك 19% من الاحتياطي العالمي، و12% من الإنتاج العالمي، وأكثر من 20% من مبيعات البترول في السوق العالمية، كما تمتلك طاقة تكريرية تصل إلى أكثر من خمسة ملايين برميل يوميًّا، داخليًّا وخارجيًّا، وتقدَّر احتياطات البترول الثابتة في المملكة بـنحو 267 مليار برميل، وتمثل اليونان أحد الشركاء الرئيسين للمملكة في هذا الملف؛ حيث بلغ صافي إجمالي مبيعات المملكة من البترول الخام ومشتقاته إلى اليونان 8 ملايين برميل في عام 2021م، بمعدل 22 ألف برميل يوميًّا.
ولدى الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" بعض الأعمال التجارية لبيع المنتجات البتروكيماوية في جمهورية اليونان بما يقارب 84 مليون دولار سنويًّا، وتعمل الشركة على تنمية الصادرات البتروكيماوية وتوسيع دائرة الخدمات في السوق اليونانية.