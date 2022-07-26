زيارة ولي العهد لليونان.. آفاق جديدة للتعاون في قطاع الطاقة بين البلدين

وتنبع أهمية ملف الطاقة بين البلدين من كون المملكة تمتلك 19% من الاحتياطي العالمي، و12% من الإنتاج العالمي، وأكثر من 20% من مبيعات البترول في السوق العالمية، كما تمتلك طاقة تكريرية تصل إلى أكثر من خمسة ملايين برميل يوميًّا، داخليًّا وخارجيًّا، وتقدَّر احتياطات البترول الثابتة في المملكة بـنحو 267 مليار برميل، وتمثل اليونان أحد الشركاء الرئيسين للمملكة في هذا الملف؛ حيث بلغ صافي إجمالي مبيعات المملكة من البترول الخام ومشتقاته إلى اليونان 8 ملايين برميل في عام 2021م، بمعدل 22 ألف برميل يوميًّا.