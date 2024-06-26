افتتاح فرع أسواق التميمي داخل مجمع أصول العقارية بأبحر الجنوبية بجدة

من جانبه قال السيد راجيندران: "أسواق التميمي سعيدة بأن تصبح جزءًا قيمًا من مجتمع مدينة أبحر. فنحن، في النهاية، كعائلة سعودية، نخدم بفخر عملائنا في المملكة المواد الأساسية، الطازجة، والصحية، بأمان وابتسامة."