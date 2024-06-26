افتتاح فرع أسواق التميمي داخل مجمع أصول العقارية بأبحر الجنوبية بجدة

أعلنت مدينة أبحر بجدة عن افتتاح فرع اسواق التميمي داخل المجمع السكني؛ وذلك حرصا من شركة أصول العقارية على توفير الخدمات اللازمة لسكان المجتمع.
واعتبرت شركة أصول العقارية المتكاملة الافتتاح الرسمي لأسواق التميمي، الواقع في أبحر الجنوبية في مدينة جدة والشراكة بأنها نقلة نوعية في تعزيز تجربة السكن في مدينة أبحر، حيث تمتد هذه المدينة المزدهرة على مساحة إجمالية تبلغ 2.5 مليون متر مربع، وتتكون من ثلاث مناطق بإجمالي 2،556 وحدة سكنية مميزة.
ويقدم المشروع خيارات متنوعة من الوحدات السكنية المتوفرة بغرفتين نوم أو ثلاث غرف، بتصاميم عصرية حديثة، إلى جانب مجموعة من المرافق والخدمات التي تسعى إلى تقديم أسلوب حياة يرتقي لتوقعات سكانه.
وتعد أسواق التميمي واحدة من أسرع السلاسل نموًا في المملكة العربية السعودية، وهذه الشراكة الجديدة مع مدينة أبحر توفر مجموعة متنوعة من المنتجات عالية الجودة لتلبية احتياجات السكان، بالتزام قوي بخدمة العملاء والجودة والتنوع والأسعار التنافسية.
وتم تصنيف أسواق التميمي ضمن أفضل 100 علامة تجارية سعودية، وتم الاعتراف بها من قبل المتسوقين السعوديين.
وقد شهد حفل الافتتاح اليوم الأربعاء حضور شخصيات بارزة من كل من أصول العقارية المتكاملة وأسواق التميمي. ومن ضمن الحضور البارزين السيدة حنين دادا المديرة التنفيذية للأعمال والتطوير لأصول العقارية، والرئيس التنفيذي لأسواق التميمي السيد/ بوبي راجيندران.
وقالت السيدة حنين "يسرنا افتتاح أسواق التميمي، والذي يؤكد التزامنا بتعزيز مجتمع أفضل للسكان."
وتشير الشراكة مع مدينة أبحر إلى تقدم ملموس في إثراء تجربة الحياة المجتمعية، وبالتالي تعزيز مكانة مدينة أبحر باعتبارها واحدة من أكبر المشاريع السكنية الحضارية في المملكة العربية السعودية.
من جانبه قال السيد راجيندران: "أسواق التميمي سعيدة بأن تصبح جزءًا قيمًا من مجتمع مدينة أبحر. فنحن، في النهاية، كعائلة سعودية، نخدم بفخر عملائنا في المملكة المواد الأساسية، الطازجة، والصحية، بأمان وابتسامة."
ويمثل التعاون بين مدينة أبحر وأسواق التميمي تقدمًا كبيرًا في إثراء تجربة العيش في المجتمع, مما يعزز مكانة مدينة أبحر كواحدة من أكبر المشاريع السكنية العصرية في المملكة العربية السعودية.