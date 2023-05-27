140 طالبًا وطالبة من "تعليم عسير" يتواصلون مع محطة الفضاء الدولية

بدأت أولى التجارب العلمية حول الفضاء، اليوم السبت، بمشاركة أكثر من 140 طالبًا وطالبة من الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، بمركز عسير العلمي، ضمن أكثر من تسعة آلاف طالب وطالبة على الأرض.