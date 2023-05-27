140 طالبًا وطالبة من "تعليم عسير" يتواصلون مع محطة الفضاء الدولية

بدأت أولى التجارب العلمية حول الفضاء، اليوم السبت، بمشاركة أكثر من 140 طالبًا وطالبة من الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، بمركز عسير العلمي، ضمن أكثر من تسعة آلاف طالب وطالبة على الأرض.
يأتي ذلك من خلال الارتباط اللحظي مع تجارب رائدَي الفضاء السعودييْن (ريانة البرناوي، وعلي القرني) في محطة الفضاء الدولية.
وقال مدير عام التعليم في المنطقة الدكتور أحمد العمري: تم اليوم مشاركة التجربة التفاعلية "انتشار الألوان السائلة" عبر البث المباشر مع رائدي الفضاء، والتي شارك فيها طلاب وطالبات الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية من عدد من المدارس بتعليم المنطقة.
وأضاف أنه أتيح للطلبة مشاركة تجاربهم، واطلعوا على تفاصيل الحياة على متن محطة الفضاء الدولية، بالإضافة إلى طرح الأسئلة على رائدي الفضاء بالاتصال اللاسلكي، والتعرف بشكل مباشر على أبرز اللحظات والأنشطة المتعلقة بالفضاء.
وتابع "العمري": سيتم غدًا الأحد، الموافق 28 مايو الجاري، مشاركة تجربة "الطائرات الورقية الفضائية" لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة، وستجرى تجربة "أنماط انتقال الحرارة"، لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية، يوم الاثنين.
يُذكر أن محطة الفضاء الدولية، تمتلك برنامج اتصال لاسلكيًّا خاصًّا بها (ARISS)، ويهدف إلى إلهام الطلاب والطالبات في جميع أنحاء العالم؛ لتطوير مسيرتهم وتنمية شغفهم العلمي، عبر تمكين الطلبة بإجراء الاتصال مع طاقم محطة الفضاء الدولية.