"المفتي" يستقبل نائب أمين رابطة العالم الإسلامي ويشيد بجهودها في الدفاع عن الدين

استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، في مكتبه، نائب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي أمين المجمع الفقهي الإسلامي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزيد، الذي قدم للسلام على سماحته.